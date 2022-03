Bij Sushi Fanatics lijkt het alsof je in een Japans steegje zit te eten

Beeld Daphne Lucker

Bij Sushi Fanatics geven de houten wanden, lage stoelen en sakeflessen boven de bar een authentiek Japans gevoel. Boven de bar hangt een afdakje, daarboven is een balkon ingebouwd dat uitkijkt over het eetzaaltje. “We wilden het doen lijken alsof je in een steegje in Japan zit te eten,” zegt Erica Ho (35), oprichter en manager.

Toen Ho en haar vriend naar Nederland kwamen, viel de sushi hen zelfs bij hoog aangeprezen restaurants tegen. “Slechte rijst en alleen maar tonijn en zalm. Hotel Okura was wel lekker, maar ook erg duur. Dat moest goedkoper kunnen.”

Daarom openden ze twee jaar geleden takeaway Sushi Fanatics. Die viel goed in de smaak, met name binnen de Japanse gemeenschap, en liep zelfs zo goed dat ze sinds een paar weken hun nieuwe restaurant in Oost hebben.

Bij de sushi ligt de focus op vers. De smaak van de vis moet het werk doen, en niets mag lang in de koelkast blijven liggen. Net als in Japan, waar de markt aan de ene en het restaurant aan de andere kant van de weg ligt.

De grote favoriet is de Omakasa Nigiri Box (€23), 13 stuks sushi met witte en rode vis. Ook de Crazy Tuna Roll (4 st. €7,50) is populair. Naast authentieke sushi is er ook een enorm assortiment aan sake, waarbij men kan kiezen tussen fruitige, delicate en gerijpte soorten, variërend van €8 tot €22 voor 5 goshaku (kleine kopjes).

Sushi Fanatics Andreas Bonnstraat 36

