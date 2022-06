Bij Sunny Side kun je de hele wereld rond eten – van Bulgarije tot Peru en van Litouwen tot Californië

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Sunny Side.

Waar bestellen we?

Sunny Side, dat zowel op IJburg als in de Jordaan zit, serveert ‘healthy, homey, delicious food van over de hele wereld’. Het menu gaat inderdaad kriskras de globe over. De hoofdmoot bestaat uit Oost-Europese gerechten, uit de keukens van Oekraïne en Bulgarije tot aan Litouwen en Rusland. Maar ik spot tevens een Italiaanse sandwich met prosciutto, een Peruaans geïnspireerde salade en pompoensoep uit Californië.

De afdeling desserts is een reis om de wereld in tachtig taarten. Van Hollandse stroopwafelcheesecake tot key lime pie uit Florida. Ik kan het niet laten te denken: konden landen – en hun leiders – maar zo gebroederlijk naast elkaar staan.

Rijden maar!

Na ongeveer drie kwartier pak ik de (wat onhandige) aluminiumbakjes uit. Om mijn smaakpapillen een overschot aan vlieguren te besparen, focus ik vandaag op Oost-Europa. Allereerst: kibinai (€4). Hoewel er twee op de foto staan en er in de tekst over pies – meervoud – wordt gesproken, krijg ik er één. Dit traditionele Litouwse pasteitje is er met vulling van paddenstoelen, zalm, lam of varkensvlees. Die laatste ligt op mijn bord en is een schot in de roos. Knapperig deeg met een beeldschoon geplooid naadje, gevuld met mals worstvlees. Een soort kruising tussen een Brabants worstenbroodje en een Zuid-­Amerikaanse empanada. Lekker!

Wat proefde je nog meer?

Van de vareniki krijg je voor €14 maar liefst tien stuks. Deze Slavische ‘­ravioli’ is verkrijgbaar in vier soorten: ­hartig met champignons en/of aardappel, zoet(ig) met hüttenkäse of kersen.

Ik ging voor de piepers-met-zwammen. De dumplings zijn royaal volgestopt met hartige grove puree, al is de smaak niet extreem uitgesproken. Het lijkt me trouwens, vooral voor solo-eters, slim om ook een halve portie aan te bieden.

Een contrast met deze aardse smaken zijn de crêpes met zalm en kaviaar (€12,50). De twee flinterdunne pannenkoekjes met snippers gerookte zalm, die prima weg eten, zijn afgetopt met gitzwarte kaviaar. Nog afgezien van het feit dat ik me afvraag of dit überhaupt echte steureitjes zijn (zeker voor deze prijs), ontberen ze bovenal de gehoopte romigheid en ­ziltigheid. Dat is jammer.

Doe mij dan liever een maal met wat meer bescheiden ingrediënten, zoals ­chicken Kiev (€16). Een sappige, met broodkruim gepaneerde kiprollade waar de knoflookboter als lava uitsijpelt, met champignons, rijst met een prettige bite, verse dille en een frisse groene salade.

Tot slot: de tipsy cherry (€6,50), een taartje voor volwassenen. Zonder enige scrupules smikkel ik de gigantische punt pure chocoladecake met rum en kersen op.

Sunny Side Open di-zo 11.30-20.15 uur.

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd.

Prijs €53 voor twee kleine en twee grote gerechten en een punt taart.

Aanrader Ja! Vooral de chicken Kiev, de kibinai en de tipsy cherry-cake zijn het bestellen waard.