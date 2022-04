Bij Strada in Noord kun je terecht voor een snelle Italiaanse hap en een espresso aan de bar

Beeld Daphne Lucker

Italiaans streetfood-zaak Strada is een van de drie nieuwe aanwinsten op Termini, pal naast metrostation Noord. Ook de Coffeecompany en Le Perron, de bakkerij met nog een vestiging op de Middenweg, zullen het plein – dat nu nog grotendeels een bouwput is – opknappen. Bij Strada zal je niet gauw uitgebreid dineren: het is echt bedoeld voor een snelle hap.

“Denk aan het KNSM-eiland; wat ooit een haventerrein was, is nu een gezellige buurt. Deze plek is hetzelfde, maar het heeft tijd nodig,” zegt restaurantmanager Giacomo (36). Hij groeide op in Amsterdam met een Italiaanse moeder en Nederlandse vader. Houtovenpizza’s leerde hij bakken in Napels, maar met plaatpizza’s had hij tot nu toe geen ervaring.

“In Italië staat in elke straat een kiosk waar je als tussendoortje een pizza al taglio haalt,” zegt Giacomo. Bij Strada eet je vanaf 11.00 uur deze plaatpizza’s – origineel uit Rome – van duurdesem belegd met groentes, vlees of vis. In rechthoekige bakplaten gaan ze een paar minuten de oven in totdat de buitenkant knapperig is en de binnenkant nog zacht. “Het is de Italiaanse variant van de Amerikaanse pizza slice.”

Naast een traditionele pizza caprese (€5,75) is de glazen vitrine toonbank gevuld met canneloni met spinazie en ricotta (€7,25), focaccia pollo met kip, pesto en parmezaan (€6,25) en een pizza gamberi met gamba’s, courgette en mozzarella (€7,25). Drink nog snel een espresso aan de bar voor een euro, voordat je de metro instapt.

Strada Termini 171

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.