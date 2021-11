Bij Stevig Amsterdam is het elke zondag singer songwriter sunday

Wijnbar Stevig, Van Limburg Stirumplein 18-20. Eigenaren Douwe Bob en Mouad Ben Chaib. Beeld Sophie Saddington

Stevig Amsterdam is het soort tent waar je tien keer kunt komen en je elke keer weer wat anders opvalt. De aankleding is een paradijs aan kekke lampen, bontgekleurde muren en kunst van opkomende kunstenaars.

Oprichters Mouad ben Chaib (37) en Douwe Bob Posthuma (28), beter bekend als de zanger Douwe Bob, raakten vier jaar geleden bevriend en vonden allebei dat er wat miste in de Amsterdamse horeca. Volgens de twee ‘lopen heel wat tenten achter qua karakter en gastvrijheid’. Posthuma: “Het mag wat meer lef hebben.”

Ben Chaib had 14 jaar als kok gewerkt en ontfermde zich over het menu, Posthuma stortte zich op het interieur en de wijnkaart, die hij samen met sommeliers samenstelde.

Stevig zit tussen een wijnbar en restaurant in. Vanaf volgende maand kun je er ook lunchen, nu kun je al dineren met bijvoorbeeld een gebakken sliptong met pastinaak (€19) of een ceviche van zeebaars en coquilles (€18). Achterin bij de keuken zit een private dining room, waar los van het restaurant met een groepje kan worden gedineerd.

Een deel van het restaurant leent zich voor optredens, met leren chesterfieldbanken langs de muur en een klein podium met een piano. Op zondag wordt hier de singer songwriter sunday georganiseerd, en op maandag een cabaretavond. Ben Chaib: “Op dinsdag willen we hier een spaghettiwestern draaien en krijgt iedereen een pastaatje.”

Hoe ze aan de naam Stevig kwamen, is zeker nog een verhaal. Posthuma: “Onze goede vriend Steven is vorig jaar overleden. We bedachten dat als we echt iets gingen openen, we het naar hem zouden vernoemen. Stevig is het geworden, dat staat lekker sterk.”

