Bij Sneakerstore HYP3 vind je schoenen van 250 en van 9000 euro

HYP3, Cornelis Schuytstraat 15. Beeld Birgit Bijl

Yassine al Mobaress (30) zat al vijf jaar in de sneakerhandel. Als gezworen sneakerhead begon hij ooit voor vrienden en kennissen speciale sneakers te regelen. Dit mondde uiteindelijk uit in een Instagramaccount waar hij zijn diensten aanbood. “Op een gegeven moment kreeg ik bijna 200 berichten per dag, toen bedacht ik dat hier echt meer in zat.”

Samen met boezemvriend en schoenenfanaat Sourayen Beckers (29) begon hij de plannen voor een echte winkel uit te werken. Na bijna een jaar verbouwen zijn ze nu open. De zaak is behalve een winkel ook een sneaker experience. Bij binnenkomst valt je oog gelijk op de glazen stolpen waaronder excentrieke paren staan uitgestald. Hier zie je een aantal van hun meest exclusieve collabs: samenwerkingen tussen dure designermerken en sneakermerken.

Een van hun parels is bijvoorbeeld een collab tussen Dior en Jordan: die verkopen ze voor een slordige 6000 euro. Niet alle schoenen zijn overigens zo duur. Het aanbod begint vanaf 250 euro, maar voor de meest exclusieve schoenen moet wel rond de 9000 euro worden neergeteld.

Wat HYP3 uniek maakt, is de fysieke toegankelijkheid. De meeste bijzondere sneakers worden online verkocht. Er zijn slechts een paar winkels die het wel doen, maar die hebben een beperkt aantal maten en daar kan je bovendien niet passen. HYP3 biedt dit allemaal wel aan. De klanten verschillen enorm. Beckers: “Van kinderen die met hun opa en oma komen tot opa en oma zelf.”

HYP3 Cornelis Schuytstraat 15

Tips? open@parool.nl.