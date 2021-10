Bij Sissi’s Expo-Resto vind je veel kunst en een verborgen biertuin

Sissi’s Expo-Resto, Mr. Treublaan 1. Beeld Sophie Saddington

Het kille ROC-gebouw aan de Amstel, waar veel Amsterdammers vaak eerder langs­fietsen dan bij stilstaan, is sinds kort geen school meer maar een cultuurcentrum: Sissi’s Expo-Resto. Creatief ondernemer Joost Aartsen (32), een van de initiatiefnemers, wijst in het café continu om zich heen. “We krijgen de hele tijd toffe kunst aangeboden.”

In het gebouw is nog goed te zien dat het dienstdeed als school. De deels verhoogde vloer van het café, waar liveoptredens worden gegeven, verraadt dat dit voorheen een aula was. In de betonnen fietsen­kelder staan de fietsvakken nog op de grond geschilderd, maar de rekken hebben plaatsgemaakt voor een kunstexpositie van Collectief Levenslang. Op de eerste verdieping is de gymzaal nog intact. Tijdens ADE hing aan de klimtouwen een bioscoopdoek waarop een absurdistische film te zien was. Aartsen: “Kunstenaars en artiesten kunnen hier komen met een idee, en dan gaan we het gewoon doen.”

Op het menu staan, naast lunch- en dinergerechten, huisgemaakte platbroden (€8 tot €9,50), met onder andere burrata en tomatensaus of aubergine met groene tahin.

De binnenplaats – het vroegere schoolplein – is nu een enorme biertuin. Het bovenste deel van het grijze gebouw dat het plein omringt vormt een schril contrast met de graffitimuren en kleur­rijke biertafels beneden. “Op de muren stonden piemels en Febologo’s getekend, daar hebben we graffiti-artiesten iets moois overheen laten spuiten.”

Tips? open@parool.nl.