Bij Sins of Sal eet je streetfood onder rode tl-buizen: ‘We trappen tegen de schenen van het authentieke’

Bij Sins of Sal is het concept zo goed als grenzeloos. Beeld Sophie Saddington

“Ik dacht: ik wil ooit iets maken wat ik bij Salmuera moet verbieden omdat het concept het niet toelaat,” zegt Vincent Uzcudun (39). Zo gezegd, zo gedaan: Sins of Sal in de Westerstraat biedt ruimte aan de zonden die restaurant Salmuera op de Rozengracht enigszins ontbeert.

Vincent en zijn broer Thomas Uzcudun (36), beiden half-Argentijns, begonnen acht jaar geleden de zaak op de Rozengracht. In mei openden ze ‘het kindje van Salmuera en wat we stiekem al wilden doen’. Een concept geeft altijd grenzen aan, maar ‘het sinfull concept is zo goed als grenzeloos’, aldus Vincent.

Dit betekent dat de keuken bij Sins of Sal minder vasthoudt aan de authentieke Latijns-Amerikaanse keuken van Salmuera. Zo staat hier streetfood op het menu: bijvoorbeeld de Heretic Hamburger (€18,50) met huancaina-kaassalsa, en de Molleja (zwezerik) Tostadas (€23) met spicy coca-cola.

Waar de focus bij Salmuera ligt op grote tafels voor familie of juist romantisch dineren bij kaarslicht, is het bij Sins of Sal ‘zondiger’: de kandelaren zijn er overgoten met kaarsvet, de muren hebben een betonlook en er hangen rode tl-buizen aan het plafond. Ook de cocktails voor zondaars wijken af van het authentieke; zo is de Bobby Burning (€12,50) een combinatie van honing, sesamboter en Schotse whisky. “Zo trappen we op meerdere manieren tegen de schenen van het authentieke. We gaan het boevenpad op.”

Sins of Sal

Westerstraat 86

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.