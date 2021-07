Bij Shula delicatessen proef je Midden-Oosterse recepten van oma Shula

Beeld Jakob van Vliet

Emaillen schalen vol kleurrijke salades en versbereide groenten. Schalen met traditionele gehaktballen uit Libanon (€13,50), mejaddara uit Irak (€5) en malabi (€5) zoals ze dat maken in de wijk Jaffa in Tel Aviv. Alle gerechten bij Shula hebben een mediterrane of Midden-Oosterse origine. De olijfgroene en zandkleurige tinten op de muren passen hier goed bij.

Yoav Siev (28) werkte als chef in restaurant Santa Katarina in Tel Aviv. Omdat de eigenaars van Santa Katarina een nieuw restaurant in Amsterdam openden, verhuisde Siev twee jaar geleden met zijn vrouw Liri Granit naar Amsterdam. Eenmaal hier sloeg corona ineens om zich heen: alle restaurants moesten dicht en de stekker werd uit het project getrokken. Gecharmeerd van Amsterdam besloot het koppel hier te blijven.

Vanuit huis begon Siev met het bereiden en verkopen van eten voor sjabbatdiners. Samen eten staat centraal bij Shula delicatessen, met vrienden of verschillende generaties. De naam van de zaak is hieruit voortgekomen. “Shula was Liri’s oma uit Irak. We aten vaak met de familie samen, dus van haar heb ik veel recepten geleerd,” zegt Siev.

Ook van hun andere grootouders, met roots in landen als Irak, Syrië en Italië, leerde hij koken. Al die verschillende culinaire tradities kun je proeven bij Shula. En op vrijdag natuurlijk het traditionele gevlochten challah-brood (€8) voor de ­sjabbat. “Dat is heerlijk. Maar kom niet te laat, het is snel op.”

Shula delicatessen Tweede van der Helststraat 17

