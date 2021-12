Bij Saint-Jean willen ze de beste plantaardige croissants van de stad bakken

Eigenaar Yann Pierre-Jean combineert bij Saint-Jean zijn Franse achtergrond met Amsterdamse elementen. Beeld Sophie Saddington

Eén ding is zeker voor Yann Pierre-Jean (38), eigenaar van de nieuwe koffie- en gebakzaak Saint-Jean op de Lindengracht: “Gezien mijn Franse afkomst wil ik niet een goede croissant, maar wil ik de beste plantaardige croissant van Amsterdam maken.”

Pierre-Jean werd geboren op het Frans-Caraïbische eiland Guadeloupe. Hij begon zijn carrière in de mode bij Calvin Klein en werkte jaren in Amsterdam. Door de vele zakenreizen die hij moest maken, ontwikkelde hij een passie voor gastvrijheid en ontdekte hij eigen baas te willen zijn. Twee jaar geleden zegde hij zijn baan op om vanuit huis plant-based gebakjes te verkopen. Sinds een maand heeft hij nu een eigen winkel.

Al het gebak in de winkel wordt dagelijks vers bereid. Zo ligt er een schaal met babka’s, een soort Frans briochebrood met tomaat, kaas en olijventapenade (€4,50). Voor dezelfde prijs zijn er ook verschillende cruffins (een combinatie van een croissant en een muffin), zoals met chocola of esdoornsiroop en pecannoten. Daarnaast liggen op de tafel midden in de zaak allerlei accessoires voor koffieliefhebbers, zoals baristatijdschriften en koffiekopjes.

De naam Saint-Jean is een ode aan Pierre-Jeans Franse wortels. Zijn grootmoeder had een winkeltje op Guadeloupe onder haar meisjesnaam: Saint-Jean.

Pierre-Jean combineert bij Saint-Jean zijn Franse achtergrond met Amsterdamse elementen. Zo heeft de winkel nog klassieke glas-in-loodramen, terwijl alles uit de keuken voornamelijk Franse invloeden heeft. “Zo komen mijn twee werelden samen.”

