Bij Rookie in Noord verkopen ze tweedehands kinderkleding

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in Amsterdam. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: breng kleding waar je kind is uitgegroeid naar Rookie voor een tweede leven.

Een probleem waar veel ouders tegenaan lopen: je koopt leuke kleding voor je pasgeboren baby en na een maand moet je opnieuw naar de winkel omdat die inmiddels te klein is. Niet duurzaam en niet voordelig voor je portemonnee.

In de nieuwe winkel van Rookie kun je kleding die je kind niet meer draagt inbrengen en laten verkopen in ruil voor een deel van de opbrengst. Ook kun je er zelf tweedehands kinderkleding, boeken en andere items voor je kind inslaan.

“We selecteren de kleding per seizoen en checken altijd of alles goed gewassen is en of er geen vlekken of gaten in zitten. Verder kijken we naar het merk om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Zara nemen we bijvoorbeeld wel in, maar H&M niet,” zegt eigenaar Saskia Kegel (39). Zij runt Rookie samen met haar zus Christine Kegel (32) en Aike Breukers (39). Merken die ze graag verkopen in de winkel zijn onder meer Bobo Choses, Mini Rodini en The Animal Observatory.

De nieuwe winkel die 1 maart is geopend, aan het Purmerplein, vormt een uitbreiding van hun eerste winkel op de Van der Pekstraat. “Drie jaar geleden nam ik daar de tweedehandskinderkledingwinkel Recyclekid over van de vorige eigenaar. De winkel groeide snel, dus uiteindelijk zijn we hem met zijn drieën gaan runnen en hebben we de naam veranderd naar Rookie.”

De kleding die wordt ingebracht hangt twaalf weken in de rekken. Daarna wordt wat niet verkocht is gedoneerd aan een wisselend goed doel, zoals Stichting Leefkringen.

Rookie Purmerplein 20A, Noord Verdiensten Als kleding die je inbrengt wordt verkocht, ontvang je 40 procent van de opbrengst. Prijzen Tussen de 4 en 40 euro per stuk. Doelgroep Kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

