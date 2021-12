Bij restaurant Zeeuw & Schot eet je seizoensgebonden gerechten in een voormalig kunstenaarskraakpand

Mede-eigenaar James Chaib in restaurant Zeeuw & Schot. Beeld Sophie Saddington

Achter een raampje, rechts naast de bar van restaurant Zeeuw & Schot, is een kunstwerk te zien dat de geschiedenis van het pand verbeeldt. Wat in 1922 begon als een quarantaineziekenhuis voor mensen die de oversteek naar Zuid-Amerika wilden maken, werd in de jaren tachtig een kraakpand voor kunstenaars.

Dat artistieke verleden wordt nog altijd geëerd, want in restaurant Zeeuw & Schot krijgen kunstenaars de kans hun werk te exposeren. Momenteel hangen er twee abstracte werken van de Italiaanse Matteo Mauro.

De Zeeuwse Randy Karman (27) runt de zaak samen met de Schotse James Chaib (30) en diens Amerikaanse vrouw Chelsea Whitaker (34). “Goed eten moet toegankelijk en betaalbaar blijven,” zegt Karman. “We bieden een kaart die je ook bij een ‘chic’ restaurant vindt, zonder dat je je helemaal hoeft uit te dossen.”

De toegankelijkheid die de eigenaren nastreven is terug te zien in het interieur. De betonnen vloer zou je zo in een kunstatelier kunnen aantreffen en de lange, zwarte Chesterfieldbanken nodigen uit om ontspannen op neer te ploffen. Het licht van de staafvormige lampen boven de houten tafels zorgt voor een warme sfeer.

Op de seizoensgebonden kaart staan momenteel onder meer Zeeuwse kingfish, langoustines, short rib en als dessert kaneelmousse. Een lunchmenu kost 39 tot 56 euro, afhankelijk van het aantal gangen. Het restaurant serveert ook cocktails, die veelal met Schotse whisky’s worden gemaakt en naar de geschiedenis van het pand verwijzen. Chaib: “Zo verwijzen de frisse tropische fruitsmaken naar de tocht van emigranten naar Zuid-Amerika, begin vorige eeuw.”

Tips? open@parool.nl.