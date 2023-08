Bij restaurant Trattoria Breda tap je zelf je Italiaanse wijn

Beeld Koosje Koolbergen

Het Italiaanse restaurant Trattoria Breda ligt in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden in hartje Amsterdam. De zaak aan het begin van de Czaar Peterstraat is intussen al drie weken open, al wordt er overdag nog flink geklust.

Als je binnenkomt bevindt zich links het restau­rant­gedeelte, met grote houtoven (€11-€19). Door de deur naar rechts is er een enoteca, oftewel een wijn- en pizzabar. Hier kun je via een QR-code pizza’s bestellen en zelf je wijn tappen. In een kast aan de wand staan de flessen achter glas uitgestald. Door op een knopje te drukken laat je er je glas vullen, een proefglaasje van 25 ml (vanaf €1,20) of een heel glas (€4-€18).

“In 2015 hebben we ons eerste restaurant geopend,” vertelt Johanneke van Iwaarden (35), een van de eigenaren. Samen met Vagarsh Mogatseljan (46) en Freek van Noortwijk (34) vormt ze The Breda Group, die acht zaken heeft in Amsterdam, waaronder restaurant Breda en Klein Breda. “Toen we een naam voor het restaurant moesten bedenken, dachten we: wat bindt ons? Dat we allemaal uit Breda kwamen was het antwoord.”

“Onze andere restaurants zijn wat sjieker,” zegt Van Iwaarden. “Hier wilden we het vooral lekker toegankelijk houden. Je moet hier ook kunnen komen als je even snel pasta of een pizza wil eten, als je geen zin hebt om te koken.” Van Noortwijk vult aan: “We kennen elkaar van de studie bedrijfseconomie, dus het ondernemerschap zit echt in ons. We vinden het ook gewoon leuk om verschillende soorten restaurants op te zetten.”

Trattoria Breda Czaar Peterstraat 21, Centrum. Eigen import De wijnen worden door The Breda Group zelf geïmporteerd. Van Iwaarden: “Ik heb ze zelf uitgezocht, op een Italiaanse wijnbeurs.” Goedblijfgas Door het gebruik van argongas blijven de wijnen aan de tap langer goed. Vorig leven Vroeger zat hier het duurzame restaurant Instock.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.