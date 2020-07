Bij restaurant Sea Palace kun je baden in weelde (8+)

Restaurant Sea Palace aan de Oosterdokskade. Beeld Eva Plevier

Ik was zo naïef om te denken dat mijn kinderen wél alles zouden eten wat ik kookte. Toen onze zoon aan vast voedsel begon, leek het inderdaad die kant op te gaan. Maar dat sloeg al vrij snel om en het was lastig voor me dat hij zelfs mijn beste gerechten afwees, simpelweg omdat er ‘groene fliebers’ in zaten.

Bijna wilde ik gaan accepteren dat hij de klik met eten nooit echt zou maken, dat we deze grote liefde niet gingen delen. Nadim was zeven jaar oud toen hij zijn eerste gestoomde broodje met varkensvulling at, en ik herinner me de blik in zijn ogen: alsof er in dat koppie iets op zijn plek schoof. Sindsdien droomt hij over gestoomde bao’s, en staat hij open voor alles wat dimsum te noemen is.

Ultieme crisisluxe

Dimsum betekent letterlijk ‘het hart raken’, en in het geval van mijn jongen klopt dat. Onder de noemer valt een grote variëteit gestoomde, gefrituurde, gebakken en koude hapjes die je rond lunchtijd kunt bestellen en die nooit meer dan een bescheiden bedrag kosten. Je drinkt er thee bij en waant je met zo’n tafel vol dampende mandjes al snel een keizer. Zelf wil ik dimsum de ultieme crisisluxe noemen.

Om hem te bedanken voor zijn hulp bij mijn stukjes voor Proefwerk tijdens de coronasluiting is Nadim vandaag mee naar het enorme drijvende restaurant Sea Palace aan de Oosterdokskade, dat na 36 jaar toch evengoed een herkenningspunt in onze stad geworden is als de Schreiers­toren of Nemo. Wie er binnenloopt, wordt overdonderd door de omvang en de bijna themaparkige Chineesheid van de zaak, en dat werkt goed bij zowel achtjarigen als hun vaders.

Strakke bestelomgeving

Er is een onlinevragenlijst bij de ingang waarvoor we met een groene smiley slagen, en dan worden we door gemondkapte bediening naar ons tafeltje gebracht. De zaak loopt naar coronamaatstaven vol, maar voelt vanwege zijn omvang aan alsof we er na sluitingstijd zijn binnengeslopen (we aten er voor 1 juli, dat zal nu anders zijn).

Best

Van de ham seui kok, gefrituurde deegwaar van glutineus rijstmeel met gehaktvulling, zijn we erg onder de indruk. Minder

De soepdumplings zijn niet heelhuids uit hun stoommandje te vissen en lopen leeg voor we ze kunnen eten. Opvallend

Sea Palace voert naast de dimsumkaart ook nog een dinerkaart, die voor deze recensie onbesproken bleef.

We krijgen een pot thee van chrysantenbloemen (€2,25) die gedurende de lunch steeds kosteloos zal worden aangevuld, en worden door onze ober gewezen op een QR-code die op een bloempotje op tafel is geplakt. Wie hem scant, komt in een strakke bestel­omgeving die voor dim­sumzaken absoluut de toekomst heeft: ­efficiënter dan het traditionele invulformulier met potlood, en ongeveer even gastvrij.

Gelijk raak

Hoewel de dimsumkaart iets is teruggebracht om het met minder koks werkbaar te houden, is er nog steeds een bizarre hoeveelheid keus, en het eerste gerechtje dat ons wordt gebracht is al raak. Nooit at ik betere lo pak ko (€5,25): rettichcake met het zoet van Chinese worst erin en een ruig kantje door de ­paddenstoelen en gedroogde ­garnalen. De cake is aangebakken voor wat bitter en krokant.

Onze gestoomde broodjes met varkensvlees (tsa siu pau, €5,50) zijn ook al zulke winnaars: zoet en extreem donzig deeg, gevuld met hartig geroosterd varkensvlees. Mijn lieveling door hun ogenschijnlijke eenvoud zijn gevulde rijstdeegvelletjes (cheung fan, €6,50), met vlees en huid van loopeend, gepekeld mosterdgroen en gember. Een effectief soort restverwerking en door het contrast tussen vlees en groente een van de mooiste smaken van vandaag.

Doorpakken

De ham seui kok (€4,95) – gefrituurde deegwaar van glutineus rijstmeel gevuld met gehakt – zijn licht gekaramelliseerd, wat ze een crème brûlée-achtig sfeertje geeft. Onder de indruk pakken we door naar lotusblad gevuld met kleefrijst en gemengde vlees-soorten (€6,75). De smaak die het blad meegeeft doet denken aan die van Japanse nori. Een bijna grof gerecht, maar zó bevredigend.

Sea Palace Oosterdokskade 8, 1011AE, Amsterdam

Dagelijks 12:00-22:30, dimsum 12:00-16:00

020 6264777

www.seapalace.nl

We eten verfijnde en vakkundig gemaakte zoete stoombroodjes met gezouten custard van eenden­ei (€5,50) die voor de spanning nét iets zouter had mogen zijn, en de klassieke dumplings van garnaal (ha kau, €6,50) en varken (siu mai, €5), waarbij de laatste opvallen door de bijna ruige smaak van het gebruikte varkensvet. En óf dat een goed iets is.

Absolute hit bij mijn jongen zijn de gestoomde bolletjes met een hart van gebonden zoete custard (lai wong pau) waarop de kok varkenssmoeltjes heeft gemaakt. Met zo veel liefde voor 5 euro (drie stuks) gooien die biggen bij mij ook hoge ogen.

En weer terug

Een dimsumlunch bij Sea Palace is een geweldige ambachtelijke ervaring voor een heel beperkt bedrag. De bediening werkt ­correct en efficiënt. Het echte minpunt bij ons bezoek waren de soepdumplings (siu long bao, €7), die niet heel uit hun stoommandje kwamen en dus leegliepen voor ze onze mond bereikten. Daar moeten we gauw eens voor terug.

Vorige Proefwerken:

Rosario (8-)

Foer (8)

Welke restaurants in uw buurt kwamen aan bod in Proefwerk? Het Parool zette alle recensies sinds begin 2015 op de kaart. Klopt er iets niet? Is een restaurant inmiddels gesloten? Mail ons dan.