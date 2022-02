Bij restaurant REM dineer je met uitzicht over het IJ

Restaurant REM, Haparandadam 45-2. Beeld Daphne Lucker

In de nieuwe wijk Houthaven staat een rood-wit bouwsel op grijze palen: het REM-eiland. Vroeger stond de stellage met helikopterplatform bovenop in de Noordzee en was het van de Reclame Exploitatie Maatschappij. In niemandsland, op zee, waren er namelijk geen regels over het uitzenden van commerciële radio en televisie. In 2011 vestigde zich hier restaurant REM Eiland, dat zijn deuren sloot ­tijdens de eerste lockdown in 2020. Onlangs opende het nieuwe restaurant REM, opgericht door Martijn ­Peters (51) en zijn drie compagnons.

Via grijze roostertrappen bereik je op de tweede verdieping de ingang. Hier bevinden zich de keuken en de bar. Het restaurant zit een verdieping ­hoger. Het is er kleurrijk, en heeft jaren­tachtig­elementen met speelse accenten zoals een Pacmankast, diagonaal gestreepte tegeltjes in terracottakleur, en een akoestiekbevorderend houten plafond.

Het voormalige helikopterplatform, boven op het restaurant, wordt een aangekleed dakterras. Peters: “Met hout, pop-art en banken met gestreepte dessins. We noemen het Miami Beach-stijl.” Hij kijkt ernaar uit hier een filmvertoning of silent disco te organiseren, en kan ook niet wachten op evenementen als ADE of Sail. “Het uitzicht is hier fantastisch.”

De mannen willen hun gasten ‘aangenaam verrassen’ met een informele sfeer en gerechten als tomatencarpaccio (€13) of beet wellington (€20).Compagnon David André (30): “Voor­al van het artisjokdessert staat iedereen paf. Met een cakeje met confit van artisjokken, een bolletje ijs van gebakken appel en een saus van olijfolie (€10).”

