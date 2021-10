Bij restaurant Mont Blanc is het net of je in een Franse alpenweide zit

Mont Blanc, Govert Flinckstraat 308. Beeld Sophie Saddington

De Pijp lijkt ineens heel ver weg als na binnenkomst de voordeur van ­restaurant Mont Blanc achter je dichtvalt. Het geluid van voorbij­razende auto’s en scooters maakt plaats voor dat van koebellen, dankzij een spe­ciale playlist. Zo is het net alsof aan de achterkant van het pand een uitgestrekte alpenweide ligt.

De tafels, vloer en muren zijn van hout, als in een Frans chalet. Aan de haard, waar donkerbruine Chesterfieldbanken omheen staan, hangt een hertengewei. En achterin staan tafels gedekt met servies in alpenthema. Zo komt de Mont Blanc driedimensionaal terug in de borden en wordt de vis geserveerd op een glazen schaal die eruitziet als een bevroren bergmeertje.

Van keuzestress geen sprake: de chef heeft één menu samengesteld, waarin beekridder (een vis) uit de door Mont Blanc omringende rivieren wordt afgewisseld met ree uit ­diezelfde streek. Toepasselijk: je sluit de avond af met een dessert dat, net als het restaurant, zijn naam dankt aan de Mont Blanc. De enige optie die de gast rest is de keuze tussen een vijfgangen- (€75) en een zevengangen­diner (€100).

Chefkok Thibault Casasole (37) en zijn vrouw Dieuwertje Gordijn (35) vonden het – nu hun restaurant Bistrot des Alpes aan de Utrechtse­dwarsstraat al zeven jaar draait ­– tijd voor een restaurant dat meer gastronomisch te werk gaat. Casasole: “Het menu bestaat uit klassieke gerechten uit de Savoiestreek, waar ik geboren ben, maar dan met een eigen twist.”

