Bij restaurant Corner Store zetten ze achter de bar graag een plaatje op

Corner Store. Beeld Nina Schollaardt

In een grote kast achter de bar, tussen de houten speakers, flessen wijn en sake, staan talloze platen. “De beste plek in restaurant Corner Store is aan de bar, waar de platen worden gedraaid,” zegt Bob Nagel (31).

Op reis in Japan raakte hij geïnspireerd door de listening bars in Tokio. In deze bars ligt de focus op luisteren: het hoeft geen dansmuziek te zijn, als je er maar helemaal in op kunt gaan.

Samen met vier compagnons verwezenlijkte Nagel zijn droom: een eigen listening bar in Amsterdam. Bij Corner Store wordt een mix van soul, funk, disco, wereldmuziek en oude hiphop gedraaid. Het interieur is minimalistisch en licht van kleur.

De muur bij de toiletten lijkt op een Japans kamerscherm, maar is van roze, melkachtig plexiglas. Gek genoeg zat deze muur al in het pand toen de mannen van Corner Store het huurden. Aan het plafond hangt een grote, ronde lichtinstallatie van kunstenaar Nikki Hock; hier is wijnrood plexiglas in verwerkt. Het kunstwerk verspreidt een warme gloed over de tafeltjes.

De minimalistische stijl en de Aziatische inspiratie is ook terug te vinden in het eten. Bij Corner Store kun je deelgerechtjes bestellen vanaf €7,50. Het eten is puur en heeft vaak een frispittige smaak. Bubbels en rosé passen hier goed bij, vanaf €6,50 per glas. Nagel: “Fruitige wijnen vangen de pittigheid goed op.”

Corner Store Papaverweg 11

