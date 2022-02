Bij Rebel Wines verkopen ze alleen maar natuurwijnen en kun je proeven vanuit een luie stoel

Beeld Daphne Lucker

Wie Rebel Wines binnenwandelt, ziet aan de linkerkant een huiselijk Perzisch kleed en retrostoelen, in het midden vooraan een ronde tafel met een paar wijnflessen erop en rechts zilverkleurige stellingkasten langs de muur met nog meer natuurlijke, soms oranje, wijnen. Verderop in de zaak is een bar waarboven lampen met glazen bollen hangen.

Sanna Burggraaf (36) werkte na haar studie antropologie fulltime in de horeca en kwam erachter dat ze een passie heeft voor hospitality. Ze begon, na een opleiding tot sommelier, haar eerste winkel in de Jordaan. Snel volgden bar-restaurants Alex + Pinard en Bar Pif. Op beide plekken worden de wijnen van Rebel Wines geschonken en elke zondag zijn er in Bar Pif proeverijen.

De tweede winkel is er mede omdat er meer opslagruimte nodig was. Klanten kunnen hier neerploffen in een luie stoel en er staat altijd een flesje open om te proeven. Medewerker Daan Uhde (27) houdt van de sfeer bij Rebel Wines: “Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik niet welkom of te dom was om hier te werken, zoals op sommige andere plekken in het wijnwereldje.”

De wijnen hebben geen toegevoegde gisten of E-nummers en zijn gemaakt op biodynamische wijze. “We zijn al snel volledig op natuurwijnen overgegaan. Er is meer bewustzijn over voeding en ik vind het logisch om dan ook bewustheid te creëren over drank als artisanaal product,” zegt Burggraaf. De Italiaanse rode wijn Terre di Venticano is kruidig (fles €13) en de oranje L’indigène (fles €19) ‘ziltig en zacht’.

Rebel Wines Van Woustraat 202

