Bij Quinnie’s zijn er tweedehands rompertjes én koffie en gebak

Bij Quinnie's krijgt de originele eigenaar 40 procent van het verkoopbedrag.

In welke wereld laten we onze kinderen achter? Die gedachte hield Danique Witlox (32) bezig tijdens de zwangerschap van haar zoontje Quinn (nu 1,5). Ze werd ze zich bewust van de hoeveelheid kinderkleding die ligt te verstoffen of wordt weggegooid. Zo bedacht ze Quinnie’s; een ‘circulaire’ kinderkledingwinkel, waar klanten kunnen blijven hangen voor koffie met gebak.

Het concept werkt als volgt: ouders kunnen de kleren die hun kinderen niet meer passen in de winkel inleveren. Witlox selecteert hieruit de mooiste items en bepaalt de prijs aan de hand van de kwaliteit en het merk. Voor een nauwelijks gedragen rompertje van de H&M vraagt ze bijvoorbeeld 3,50 euro, maar leren schoentjes van een luxe merk kunnen 25 euro kosten. Als het product wordt verkocht, krijgt de originele eigenaar 40 procent van het verkoopbedrag. Vervolgens kunnen ouders de nieuwe aan- of verkoop vieren in het cafégedeelte van de zaak, terwijl de kinderen kunnen spelen in de tuin.

Quinnie’s is anders ingericht dan de meeste vintagewinkels: de kleren hangen op maat gesorteerd en de muren zijn versierd met kleurrijke schilderingen. Het meubilair is duurzaam; de vloer is van kurk, de banken zijn van tweedehands deuren en de tafelpoten van oude schoolstoelen. Zelfs het het glas van de gebaksvitrine is van dat van oude schilderijlijstjes gemaakt.

Door de combinatie van kledingwinkel en espressobar ziet Witlox dat ouders uit de buurt elkaar in Quinnie’s ontmoeten. “Ik kom uit een klein dorpje in Brabant, waar het onderling ruilen van kinderkleding vanzelf gaat.” Met Quinnie’s hoopt Witlox op eenzelfde manier Amsterdammers bij elkaar te brengen en de wereld wat duurzamer te maken.

