Bij Pexpo in Noord laten kunstenaars zich opsluiten voor valentijnsexpositie

Het ene kunstwerk is gemaakt op dik bruin karton, het andere op linnen of tekenpapier. Wat er aan de muren hangt in Pexpo is het resultaat van een project van de Breitner Academie. Studenten ontwierpen een pakket met kunstopdrachten (voor €15 te koop bij Pexpo) waarmee de definitie van ‘portret’ wordt geherdefinieerd; het leverde al allerlei abstracte portretten op.

Pexpo is een nieuwe expositieruimte in een van de oudste wijken in Noord, de Van der Pekbuurt. De grote, lichte ruimte met witte muren bestaat uit twee delen. In beide staat een tafel en hangen tekeningen, schilderijtjes en foto’s, in allerlei soorten, maten en kleuren. Iedereen kan zo naar binnen wandelen. “We zijn nog maar net open, maar elke dag komen vrijwilligers zich aanmelden, de een is fotograaf, de ander kunstschilder of regisseur,” zegt initiator Vincent Jobse (61).

Jobse is een aantal dagen per week straatmanager en kent veel mensen uit de buurt. Voorzitter Jorah Terwisscha van Scheltinga (22) is vierdejaars aan de Breitner Academie. “In Noord zijn zoveel creatievelingen, we willen een podium faciliteren. Jong en oud, iedereen mag hier exposeren,” zegt ze. Zo zijn er ook activiteiten voor kinderen in samenwerking met Stichting Wijsneus en het Lijm-lab.

Voor Jobse en Terwisscha van Scheltinga is het belangrijk dat Pexpo een plek is voor ontmoeting en verbinding voor oude en nieuwe Noorderlingen. Vanaf Valentijnsdag hangt er een maand lang de expositie Liefde maken in Pexpo. Jobse: “Zes Amsterdamse kunstenaars gaan zichzelf hier twee etmalen opsluiten en daar komt de valentijnsexpositie uit, een verrassing.”

