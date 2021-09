Bij Paucitas helpen ze beginners aan de cryptomunten

Beeld Birgit Bijl

Cryptocurrency: de belofte van veel geld verdienen door te investeren lonkt, maar niet iedereen weet waar te beginnen. Er zijn veel verschillende coins, met allemaal een ander doel of gebaseerd op een andere technologie. De jonge ondernemers Simcha Schrijver (19) en Tyler Dijst (19) leggen dit uit, om crypto begrijpelijker te maken voor beginners.

“Veel mensen willen wel investeren, maar hebben geen tijd om zich erin te verdiepen,” zegt Schrijver. “Vandaar de naam Paucitas: dat betekent in het Latijn schaarste. En tijd is schaars.” Hij benadrukt dat ze geen beleggingsadvies geven en dat ze onafhankelijk werken van crypto-aanbieders.

Ze helpen ook met de beveiliging van aangekochte cryptovaluta. “Je hoort nogal eens verhalen over mensen die op de vuilnisbelt hun cryptowachtwoord aan het zoeken zijn, omdat ze dat hebben opgeschreven en per ongeluk weggegooid. Of mensen komen te overlijden, waardoor de familie niet meer bij het geld kan.”

Via via kwamen de mannen terecht in een statig kantoor aan de Herengracht. Het voelt luxueus aan, met gouden kandelaren in de vergaderzaal, bruine chesterfieldbanken en deftig behang met paisleymotief.

Een beginnersadvies kost 190 euro per uur, plus een instaptarief van 345 euro. Dat is een fikse prijs. Maar dat vragen ze niet voor niets, zeggen ze. Schrijver: “Wij kunnen iets unieks en beschikken over kennis en ervaring. Daar hebben we veel tijd en moeite in gestoken.”

