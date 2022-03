Bij Paindemie eet je geitenburgers en drink je Japanse sake – ook na het uitgaan

Paindemie, Kinkerstraat 122. Beeld Daphne Lucker

Als je Paindemie inloopt, moet je even twee keer kijken. De witte tegeltjes en de trap omlaag wekken de indruk dat je een Japans metrostation binnenwandelt in plaats van een nieuwe broodjeszaak aan de Kinkerstraat. De blauwe bankjes, stalen deuren en Japanse reclames maken het plaatje compleet.

Achter in de zaak zit de counter, waar je een variatie aan burgers, broodjes, tosti’s en andere snacks kunt krijgen. “McDonald’s maar dan chic, noem ik het,” zegt eigenaar en chef Guillaume de Beer (34). Hij koos bijvoorbeeld voor pain de mie, een Frans witbrood met een zachte korst. “Ik vind het leuk om dit brood te gebruiken in mijn hapjes.”

Zo is het witte brood ook onderdeel van Le Big Mie (€13,50), een knipoog naar de Big Mac. Het broodje bestaat uit twee geitenburgers, geitenkaas, groenten en de Big Mie-saus. “We gebruiken veel geitenvlees. Dat vind ik veel lekkerder dan rundvlees.”

Paindemie heeft nog een verrassing in petto. De trap omhoog leidt naar een verborgen salon die het gevoel geeft dat je je in een luxe treincoupé bevindt. Stoelen en bankjes met warme kleuren, kleine tafels en het lage plafond maken het extra knus..

In de bar wordt sake geschonken. Vanaf €7,25 bestel je een glas van de Japanse rijstwijn. De Beer: “Mensen kunnen hier voor of na het stappen terecht. Het is heel lekker om van sake dronken te worden.” De keuken is tot laat open, dus Paindemie ziet zichzelf als een goed alternatief voor de midnightsnack. “Je kunt beter hier nog een snack halen dan bij de McDonald’s, dit is gezelliger en je kunt er sake bij drinken.”

