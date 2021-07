Bij padelclub Padelcasa doe je een vrijmibo op de baan

Padelcasa (achterin staat trainer Ruben Soerel). Beeld Jakob van Vliet

Padel, met een klemtoon op de a, is een van oorsprong Mexicaanse sport die veel wegheeft van tennis. Je speelt het met twee of vier personen op een kleine baan. De sport is hard bezig met een opmars in Amsterdam.

In het grote, vroegere hoofdkantoor van IBM aan de Johan Huizingalaan zit nu B. Amsterdam, met flexwerkplekken, start-ups, een minisupermarkt van Stach en een restaurant met dakterras. Op de begane grond liggen zes blauwe indoor padelbanen.

Padeltrainers Tomas Juch (24) en Ruben Soerel (23) zijn te vinden in een glazen huisje tussen de banen. Met petjes op kijken ze naar vier heen en weer rennende twintigers. Ze waren zelf snel verkocht: “Het is een spel met veel minder vertraging dan bij tennis omdat je nauwelijks de bal hoeft te halen.”

Juch begon in oktober een webshop met onder meer rackets (vanaf €69,95) en speciaal antischoktape (€14,95). Soerel bouwde met Juch de webshop verder op. Op de site staat ook een kennisbank waarop de Brit Sandy Farquharson, padeltrainer van een Emiratensjeik, de kijker uitlegt wat de beste technieken zijn.

Op de banen van club Padelcasa, die de twee na de webshop begonnen, worden nu vrijmibotoernooien georganiseerd en kun je zowel overdag als ’s avonds met drie medespelers terecht. Je huurt een baan vanaf €20 per uur en er zijn douches aanwezig.

Hét grote voordeel van padel? Juch: “Padel is makkelijker om in te stappen, je hebt al snel leuke rally’s als je een paar keer hebt gespeeld.”

Padelcasa Johan Huizingalaan 763a

