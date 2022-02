Bij Oma’s Friet op de Haarlemmerdijk haal je een frietje stoofvlees

Beeld Daphne Lucker

De Haarlemmerdijk werd in 2012 uitgeroepen tot leukste winkelstraat van Nederland, maar mensen uit de omgeving weten dat er in de straat al jaren wat mist: een echte frietzaak. “Met verse friet en niet van die kartonnen diepvriesbende,” zegt Aafje Lobbes (65). Samen met Mike Eggermont (31) en Vivian Hu (39) opent ze Oma’s Friet. De drie hebben elkaar op de Haarlemmerdijk ontmoet: Lobbes en Hu zijn al twintig jaar buren en Eggermont kennen ze uit buurtcafé De Blauwe Druif.

De zaak is ongeveer twee meter breed en de klant kan twee stappen in de zaak doen voordat deze bij de balie aankomt. Er staan geen stoelen. “We willen absoluut geen snackbar zijn,” vertelt Lobbes. Tegen de achterwand staat de frituur, met vier frituurmanden. De medewerkers dragen een feloranje sweater.

Wanneer Eggermont naar achter loopt om zijn kopje koffie te drinken, schreeuwt een collega een vraag en komt hij weer terug. “Die werkt zich echt een slag in de rondte,” zegt Lobbes, terwijl ze naar hem wijst.

De aardappelen komen van John van der Kroon uit Zwanenburg, de kroketten van Holtkamp op de Vijzelgracht en de frikandellen uit Almere. Een klein frietje met saus kost €3,35 en een grote portie Oma’s frietje stoofvlees €8,75.

Lobbes profiteert zelf ook van de friettent: “Als ik in de avond zin had in een lekker frietje, moest ik helemaal naar Damrak of Westerpark lopen. Dan was de friet al koud voordat ik thuis was.”

Oma’s Friet Amsterdam Haarlemmerdijk 30

