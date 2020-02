Bij Oliver Peoples koop je de zonnebrillen van de sterren

Oliver Peoples op de P.C. Hooftstraat. Beeld Nina de Laat

Na Berlijn, Londen en ­Madrid heeft het luxueuze brillenmerk Oliver ­Peoples nu ook een vestiging in de P.C. Hooftstraat. In die winkel is ­Hollywood niet weg te denken; ­op verschillende plaatsen liggen fotoboeken uitgestald waarin filmsterren als Gregory Peck en ­Angelina Jolie te zien zijn met brillen van Oliver ­Peoples. Die boeken zijn bedoeld voor de ­echte fans: ze zijn zelfs te koop. In het midden van de winkel hangt een schommel. Je kunt erop zitten, maar hij is er vooral ‘voor het speelse effect.’

Met de komst naar Amsterdam heeft het brillenmerk een nieuw model­ gelanceerd: de Amsterdam Exclusive. De glazen hebben een groene gloed, het frame is grijs. Volgens een medewerker zie je die kleurencombinatie bij geen enkele andere bril.

‘De trots van de winkel’ is een bril geïnspireerd op acteur Cary Grant. In de film North by Northwest droeg hij een bril waar de ontwerpers van in de ban raakten. Ze keken de film keer op keer, en ontwierpen uiteindelijk het op Grant geïnspireerde model.

De brillen van Oliver Peoples zijn verkrijgbaar vanaf 250 euro en tonen oog voor detail: als je op de glazen ­uitademt, verschijnt het logo. Bij ­andere brillen valt juist het graveerwerk op: in de pootjes is een wolkenkrabber te zien. Het is de Sunset ­Tower, in Los Angeles. Een ode aan de herkomst van het merk, vertelt een ­medewerker.

Oliver Peoples P.C. Hooftstraat 55

020 2807096

oliverpeoples.com

