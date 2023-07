Bij Oeuf is alles tot in detail uitgedacht, behalve het eten (6)

Deze zomer zoekt Mara Grimm het lekkerste terras van de stad. In de zomerzon ontbijt ze bij Oeuf, gespecialiseerd in ei. Het terras geeft direct een vakantiegevoel en bij de omelet waant ze zich zelfs even in Frankrijk, maar daarmee is het wel gezegd.

Zomerse ochtenden zijn de beste ochtenden. Er hijgen nog geen deadlines in je nek, je mailbox is nog rustig en op de terrassen in de stad heerst een vrolijke verstilling. Een uitstekende tijd van het jaar om buiten de deur te ontbijten dus.

Daarom schoof ik aan bij Oeuf, waar het draait om internationale klassiekers met ei. Het idee is geïnspireerd op Egg Shop in New York en komt uit de koker van ondernemers Géza Weisz en Tijn Verstappen, die meerdere zaken in de stad hebben, waaronder het sympathieke Gertrude.

Bij Oeuf kun je elke dag vanaf tien uur terecht voor een ontbijt of brunch. Leuk detail: ’s avonds verandert Oeuf in Boeuf en kun je aanschuiven voor een burger. Slim, want zo wordt het terras optimaal benut.

Ze hebben de locatie mee, zo op de hoek van de Frans Hals en Daniël Stalpert; als je onder de bomen plaatsneemt, is het met een beetje fantasie net alsof je in Frankrijk zit – zeker nu de gemeente volop bezig is de straat autoluw te maken. Mocht je overvallen worden door een Hollandse bui: binnen zit je ook goed, want Weisz richt zijn zaken met smaak in. Als ik begin over verweerde spiegels, vintage tegeltjes, bistrostoeltjes en een houten bar klinkt dat misschien als een Frans cliché, maar het is echt met veel oog voor detail gedaan.

Weeïge yoghurt

Het publiek is van alle leeftijden, maar dertigers op Jordans zijn duidelijk in de meerderheid. Onze bediening – in afgeknipte jeans – is snel en behulpzaam. Om het feestelijk te maken zou je kunnen beginnen met een bloody mary of een mimosa, maar wij proeven de huisgemaakte limonade van water­meloen, die helaas naar Karvan Cévitam smaakt. Beter is het grapefruitsap met gember dat in een glazen kannetje op tafel komt.

Op de wat afgebladderde kaart staan veel internationale klassiekers: van oeufs Benedict tot shakshuka, het is er bíjna allemaal. Wat ontbreekt zijn de basics; voor een perfect gekookt eitje met broodsoldaatjes en gezouten roomboter ben je hier aan het verkeerde adres.

We beginnen met een goed gebakken, smeuïge omelet met truffelkaas. Die had nét wat minder gaar gekund, maar in vergelijking met die gortdroge ellende die je op het gemiddelde terras in Amsterdam krijgt is dit een verademing. Voor omeletten geldt wat mij betreft: hoe puurder, hoe beter. Ik vind het dan ook absoluut niet erg dat de truffelsmaak alleen in de verte te proeven is.

Verder krijgen we er uitstekende mayo en twee dikke stukken brood bij, dat slechts aan één kant geroosterd blijkt. Dat brood krijg je hier overigens bij elk gerecht. Vast praktisch voor de inkoop, maar het komt de gerechten niet ten goede. Zeggen dat bij de omelet een stuk baguette lekkerder was geweest is spijkers op laag water zoeken, maar bij de shakshuka met kikkerwerten en labneh van mijn tafelgenoot ligt dat anders. Het idee van dit gerecht op basis van pittige ratatouille is per slot van rekening dat je het met brood oplepelt. En dat gaat met flatbread tien keer beter en smakelijker dan met dikke stukken half geroosterd brood.

De shakshuka valt sowieso nogal tegen. De saus is weliswaar vol van smaak en precies pittig genoeg, maar de op de kaart beloofde za’atar ontbreekt en de labneh is niet de lobbige hangop die hij hoort te zijn, maar gewoon weeïge yoghurt. Storender: de eieren zijn zo ver doorgegaard dat ze rubberachtig zijn.

Gemakzuchtig

Ook de aantrekkelijk gepresenteerde cilbir laat zien dat de ­keuken wel erg gemakzuchtig om­springt met internationale klassiekers. Dit Turkse ontbijtgerecht bestaat normaal gesproken uit gepocheerde eitjes in lauwwarme, lobbige knoflook­yoghurt, gesmolten boter en pul biber. Hier zijn de eitjes weliswaar prima gepocheerd, maar ze liggen in koude, zurige en zoutloze yoghurt waardoor het is een schim is van wat het zou moeten zijn.

Tot slot de oeuf Florentine, een variant op eggs Benedict. Ook hier ontbreekt zout, maar de eitjes zijn goed gepocheerd – dat kunnen ze hier wel – en de hollandaisesaus erbij is oké. Bovendien krijgen we eindelijk passend brood, al kun je je afvragen of dat een voordeel is: het is door de natte spinazie zo ingezakt dat het onduidelijk is of het oorspronkelijk brioche of een Engelse muffin was.

Echt slecht is het zeker niet en het terras blijft een idylle, maar veel van de gerechten zijn het nét niet. Waar het probleem zit? Na mijn bezoek las ik in een interview met de oprichters dat ze niet eens precies wisten waar hun eieren vandaan kwamen. Dat is veelzeggend voor Oeuf; alles is hier tot in detail uitgedacht, behalve het eten.

Best Het omeletje met truffelkaas.

Minder De cilbir is een slap aftreksel van wat het zou moeten zijn.

Opvallend Oeuf opende vlak voor corona een tweede zaak; die heeft het niet gered.

Leukste tafel Alle tafels buiten; de Frans Halsstraat is de ideale -terrasstraat.

Oeuf Daniël Stalpertstraat 36

