Bij O’Donnell Moonshine bottelen ze hun sterke drank in weckpotten

Beeld Jennifer Gijrath

Als je de zaak binnenloopt zie je kasten vol Mason jars (weckpotten) met daarin allerlei soorten moonshine, een zelfgestookte sterke drank. In het midden aan de tafel schenkt eigenaar Christopher Lewis (31) proefglaasjes.

Het concept ontstond negen jaar geleden in de gezamenlijke badkuip van oprichters August Ullrich (34) en Philip Morsink (34) in Berlijn. Na een reis naar de VS besloot het duo zelf moonshine te gaan stoken. In Duitsland is O’Donnell Moonshine inmiddels een van de bekendste likeurmerken, maar je vindt het ook in Engeland, Oostenrijk en sinds kort Nederland.

De naam komt van Spike O’Donnell, de leider van de South Side Gang in Chicago, die tijdens de Amerikaanse drooglegging werkzaam was op de zwarte markt. Door de drank te bottelen in Mason jars konden ze die onopvallend smokkelen naar speakeasy’s, clan­des­tie­ne cafés.

Lewis groeide op in de VS, studeerde in België en belandde daarna in Berlijn, waar hij uitwisselingsprojecten voor mbo-studenten organiseerde. Toen zijn werk stillag vanwege corona, besloot hij te solliciteren bij O’Donnell Moonshine. Zodoende werd hij de oprichter voor Nederland en opende hij een winkel in Rotterdam. Dat was niet direct een succes, daarom opende hij een winkel in Utrecht en nu een tweede in Amsterdam. “In de winkel kunnen mensen ons leren kennen, proeven en vragen stellen.”

De High Proof (€24,90) is de basis. Door hier fruit of noten in te weken en ingrediënten aan toe te voegen, worden andere smaken gemaakt. Zoals de populairste smaak Tough Nut, gemaakt met hazelnoten. En Wild Berry, gemaakt met bosvruchten. Ook verkopen ze cadeausets met vier mini’s (€19,90) en een High High Proof (€34,90) met 72 procent alcohol.

O’Donnell Moonshine Leidsestraat 28, Centrum

