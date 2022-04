Bij Nina V. Lingerie verkopen ze geen sekspakjes of saaie bh’s, maar zoeken ze naar een mix van mode en comfort

Beeld Daphne Lucker

In een natuurlijk verlichte ruimte hangen aan beide wanden bh’s en slips, vormen gordijnen aan een ronde rails een pashokje en staat in het midden een tafel met een boeket bloemen en leren accessoires. De zaak heeft een huiselijke, moderne uitstraling.

Sinds kort heeft Nina V. Lingerie zijn deuren geopend op de Jan Pieter Heijestraat. De winkel, die al sinds 2018 als pop-up op verschillende locaties bestaat, heeft nu zijn eigen vestiging. Het concept: lingeriemerken die nog niet in Nederland op de markt zijn hierheen halen, met oog voor zowel mode als comfort.

Dat gebeurt volgens eigenaar en oprichter Nina de Wit (36) nog niet genoeg. “Ik vond lingeriewinkels zelf altijd heel stom. Bijna alle vrouwen dragen een bh en de keuze is vaak een soort oncomfortabel sekspakje of iets heel saais. Je moet een bh de hele dag dragen dus hij moet wel lekker zitten, maar je kan je er toch zelfverzekerder door voelen als hij mooi of sexy staat. Dat probeer ik te combineren.”

De bh’s die verkocht worden zijn veelal niet voorgevormd met padding. De Wit: “Als je borst niet precies die vorm heeft, vult dat die bh niet goed. Tachtig procent van de vrouwen die hier langskomen zegt dat ze hele rare borsten hebben, omdat ze niet precies de vorm van zo’n bh hebben. Dat is eigenlijk onzin. Je hebt die padding niet nodig om de steun van een bh te hebben.”

De gemiddelde prijs van de bh’s ligt rond de 100 euro. Populair zijn de beugel-bh’s van Opaak (€105) of La fille d’O (€185). Ook zijn er uniseks onderbroeken van Kön (€28), in trek bij zowel mannelijke als vrouwelijke klanten.

Nina V. Lingerie Jan Pieter Heijestraat 153

Tips? open@parool.nl