Bij Neni eet je op en top Tel Aviviaans, en het plantaardige lamsvlees smaakt ongelooflijk authentiek

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Neni.

Waar bestellen we?

Ruim drie jaar geleden opende Neni in de voormalige Citroëngarage op het Stadionplein, eind 2020 volgde een tweede Amsterdamse stek in Oost. De drijvende kracht achter deze van oorsprong Weense restaurantketen? De familie Molcho: moeder Haya en haar zoons Nadiv, Elior, Nuriel en Ilan (hun voorletters vormen samen Neni).

De mater familias begon haar allereerste restaurant in 2009 aan de eeuwenoude Naschmarkt in Wenen, met Midden-Oosters eten waarmee men zich in Tel Aviv waande. En met succes: inmiddels heeft het familiebedrijf vestigingen van Berlijn tot aan Mallorca. Alom geliefd is de ‘balagan’ (vrij vertaald: mooie chaos): een opvoering van verschillende gerechtjes om met de hele tafel te delen – intussen ook in onze stad een populair concept.

Goed nieuws: dat balagan-menu is er tevens voor thuis. De take-away box (€70 voor 2 personen) bestel je online en haal je zelf op. Uber Eats laten bezorgen kan ook, mits je in de buurt woont. Wie niet van verrassingen houdt, kan losse gerechten kiezen, al is dat wel wat prijziger. Omdat ik er een aantal specifiek wil testen, ga ik voor die laatste optie.

Proeven maar!

Mijn huis blijkt net buiten het postcodegebied te vallen, dus haal ik bij uitzondering mijn maaltijd op. De ontvangst verloopt wat rommelig, maar eenmaal thuis pak ik een zware tas vol uitnodigende bakjes uit.

De mezze zijn alle een schot in de roos. De vijf knapperige popcornfalafel (€7,50) doop ik lustig in de amba, een fris-pittige mangosaus. De hummus lijkt met 8,50 euro aan de prijzige kant, maar daarvoor krijg je een gigantische hoeveelheid fluweelzachte kikkererwtendip met uitstekend pitabrood. De eveneens flinke portie buttermilk fried chicken (€12,50) is waanzinnig: mals vlees in een hels krokant jasje. Lekker met de mango-aioli. Alleen de cheese bureka (€3,50), een gesesamde deegflap met feta, valt wat tegen.

Door met de hoofdgerechten.

In de Jerusalem plate (€20) zwemt de kruidige kipshoarma in dezelfde heerlijke hummus, nu omgeven door verse kruiden, gesmoorde paprika en ui. Top. Ook de spicy caramelized eggplant (€18) kan ik van harte aanbevelen. De boterzachte en licht-pikante auberginestoof komt met perfect gestoomde rijst.

Het feestmaal ontknoopt met een dijk van een dis: de arayes (€22). Waar deze pita’s van de barbecue traditioneel gevuld worden met gehakt, kiest Neni voor ‘redefined meat’. Deze vulling ruikt én smaakt naar lam, maar is volledig plantaardig, gemaakt van soja- en erwteneiwit. Alhoewel de randjes net te zwartgeblakerd zijn door de houtskoolgrill, ben ik instant fan. Mijn tafelgenoot, die gruwelt van lamsvlees, durft het zelfs bijna niet te eten! Ongelooflijk dat ze het zo authentiek kunnen laten smaken. Ja, mama Haya mag méér dan trots zijn op haar Amsterdamse telg.

Neni Open Ma-do en za 17.30 tot 21.00 uur, vrij en za 12.00 tot 21.00 uur

Bestellen via UberEats (bezorging) of neni-amsterdam.nl (zelf ophalen)

Prijs €92 voor 7 gerechten

Aanrader Dit is genieten ten top

