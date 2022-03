Bij Mr. Gyoza eet je roze bietengyoza en drink je blauwe cocktails

Beeld Daphne Lucker

In restaurant Mr. Gyoza staat een leveled bar: de bovenste ‘verdieping’ staat in direct contact met de keuken. Een niveau lager wordt gegeten. De bar is bekleed met witte, zeshoekige tegeltjes en op het donkere houten blad staan flessen met huisgemaakte sojasaus en blauw-witte kommetjes.

Boven de bar hangen vlaggetjes, net als in een Japanse izakaya, een informele bar. Eray Turkmen (31) was op reis door Japan en at daar met zijn vriendin bij een gyozabar. Turkmen: “Ik wist wel wat dumplings waren natuurlijk, maar ik had nog nooit van gyoza’s gehoord, de Japanse afgeleide van de Chinese dumpling.”

Terug in Amsterdam wilde hij precies zo’n bar opzetten met zijn neef Erkan Turkmen (34). “De leveled bar zorgt voor een connectie tussen ons en de gasten,” zegt Turkmen. Hij wil een ervaring creëren, waarbij je bij binnenkomst wordt verwelkomd met een warm handdoekje en een vegan misosoepje van het huis. Turkmen: “We doen het met liefde en passie en we maken alles zelf.”

Samen met zijn neef staat Turkmen de hele dag in de keuken om gerechten voor te bereiden als de Rose Garden Gyoza, een roosvormig gevouwen gyoza die roze kleurt door bietensap. Het gerecht is geïnspireerd op het Japanse Kayoichou Park en heeft een vulling van pulled chicken en huisgemaakte kimchi (€8,50). Ook zijn er cocktails, zoals de blauwe Raichi, van lycheesorbet, gin, limoen, Blue Curaçao en lavendel (€8,50). Turkmen: “Niet te duur, we willen voor iedereen toegankelijk zijn.”

Mr. Gyoza Eerste Helmersstraat 174H

