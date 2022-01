Bij Movements Yoga doe je aan yoga bij hoge temperaturen

Movements Yoga heeft nu zijn derde vestiging geopend. Het motto: ‘hot yoga of pilates is voor iedereen.’

Sandra Bunčić (39) groeide op in Kroatië en kreeg rond haar zestiende een hernia. Ze kwam de dagen door met pijnstillers en kon amper voorover buigen. Bunčić probeerde alles om er vanaf te komen. Op reis in Thailand stuitte ze op een gebouwtje waar hot yoga werd gegeven; yoga zoals we dat kennen, maar dan bij saunatemperaturen. Meteen voelde ze dat dit zou helpen.

Gedurende zes maanden begon Bunčić haar dag met hot yoga. De hernia verdween. “Yoga kan een leven transformeren.” Geïnspireerd door haar ervaringen, wilde ze een studio oprichten, in Nederland, waar ze naartoe kwam voor de liefde. In 2012 was de eerste Movements Yoga er, op de Overtoom. “A hidden sanctuary met tuin, midden in de stad.” Hot yoga is populair. Nu, tien jaar later, is een derde filiaal geopend, in de Utrechtsedwarsstraat.

Het is er schoon, licht en ruim. Een lange juten loper begeleidt je van de voordeur, langs de balie, naar witte kleedkamers met daar weer achter hete yogazalen. De muren van de lange hal hebben crèmekleurige tegels. Ertegenaan staan een houten schoenenrek en een grote vioolbladplant. Persoonlijk contact, meteen bij binnenkomst, is belangrijk, zegt Bunčić. “Als je aan het bellen bent: leg die telefoon neer, heb aandacht voor de klant.”

Movements Yoga heeft een hecht team en levert al bijna tien jaar hot yoga-docenten af. Het motto: hot yoga of pilates is voor iedereen. Er zijn lessen met temperaturen tussen de 28 en 38 graden. Een losse les kost 20 euro, een proefmaand met tien lessen 59 euro. Voor wie de hitte naar het hoofd stijgt, is er kokosnotensap (€3).

