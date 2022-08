Bij Mi-Ami deel je pinxtos in een Miami Vice-achtige jarentachtigsfeer

Beeld Daphne Lucker

Op de Jan van Galenstraat, op een plek waar eerder een bruin café zat, is restaurant Mi-Ami geopend, met een pasteloranje plafond en een mintgroene bar met gouden accenten. Buiten vind je een groot terras met felgele parasols, binnen worden op een oude tv films afgespeeld middels een videorecorder. Op de tafels liggen videobanden – de hoezen zijn vervangen door menukaarten.

Mi-Ami is de nieuwe zaak van Mingus Verhoeff (33), Joep Haartmans (22), Tom Bruin (21) en Nicky Samuels (29). Verhoeff is tevens eigenaar van Tapmarin in De Pijp en Café Plan West in de Baarsjes. “We wilden een Miami Vice-achtige uitstraling creëren,” zegt hij.

Op het menu staan overigens geen specialiteiten uit Zuid-Florida, maar Spaanse pintxos, à €4 per stuk. “In Amsterdam is het aanbod ervan nog niet zo groot, terwijl het heel toegankelijk is en geschikt voor shared dining,” vertelt Verhoeff. Op de kaart staat onder meer de el bistec de chimichurri, met sous-vide gebakken steak, aioli en chimichurri. Voor €17 krijg je een chef’s platter met vijf verschillende pintxos.

Bij Mi-Ami kun je terecht voor lunch en diner, maar, zegt Samuels: “Het idee is om er in het weekend een beetje een feestje van te maken, met cocktails en de tafels aan de kant.” Verhoeff licht toe dat een aantal gimmicks voor in de zaak nog onderweg zijn. “Over de ramen komt gele folie, zodat de sfeer binnen altijd zonnig is. Bij de toiletten hangen we walkmans op zodat je tijdens het wachten naar een cassettebandje kunt luisteren.”

Mi-Ami Jan van Galenstraat 169

