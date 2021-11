Bij Mexicaans restaurant Madre worden de avocado’s aan tafel tot guacamole gestampt

Beeld Sophie Saddington

Bij binnenkomst valt niet terug te zien dat in het pand van Madre voorheen filmrestaurant Cinema Paradiso huisde. De duisternis van de bioscoop heeft plaatsgemaakt voor het licht van bolvormige lampen, het groen van verschillende staande en hangende planten zorgt voor een Latijns-Amerikaanse uitstraling en het donkerrode logo van Madre spat van de witte tegeltjesmuur achter in de zaak. Aan de linkerkant staan ronde U-vormige banken met marmeren tafels in verschillende groen-, wit- en grijstinten.

Madre betekent moeder in het Spaans. Die naam is een verwijzing naar Moeder Natuur, met wie hier zo veel mogelijk rekening gehouden wordt. Zo is de menukaart volledig veganistisch, al proberen ze dat stempel liever te mijden. “Eigenlijk willen we dat niet eens benoemen. Het moet gewoon normaal zijn om plant-based te eten. Daarom lopen we er verder ook niet echt mee te koop,” zegt eigenaresse Suzanne van Huuksloot (47).

De kaart, voor brunch en diner, staat vol Mexicaanse gerechten die op natuurvriendelijke wijze worden bereid: bloemkoolroosjes in een pittige chipotlesaus (€12), taco’s gevuld met reepjes oesterzwam (€22,50), fajita’s met gebarbecuede plantaardige ‘fair ribs’ en barbecuesaus (€21,50), en uiteraard mag de guacamole niet ontbreken (€9,50). Die wordt aan tafel door het personeel met vijzel en al klaargemaakt. Van Huuksloot: “Gasten vinden dat leuk. Dat voedt natuurlijk de nieuwsgierigheid.”

