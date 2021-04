Bij Massimo Gelato zijn er altijd nieuwe smaken

Massimo Gelato in Zuid. Beeld Susanne Stange

Volgens Massimo Bertonasco (55) is gelato cultuur en leeftijd overstijgend. Geen enkel geloof verbiedt het eten van ijs en of je 3 of 80 jaar bent: ijs is voor iedereen. Dat zijn ijs in de smaak valt is duidelijk: tijdens de pandemie heeft Bertonasco drie nieuwe vestigingen van Massimo Gelato geopend, waarvan de laatste in februari op de Marathonweg.

“Sommige mensen geven aan dat het als een vakantie voelt als ze hier binnenkomen, door de koffie, onze gelato en de Italiaanse voertaal.” Het ijs wordt achter in de winkel gemaakt van natuurlijke ingrediënten. De Siciliaanse amandelen en pistachenoten worden zelf vermalen en geroosterd, de hazelnoten komen uit de Piemonte, de Bourbon vanille uit Madagaskar en de biologische eieren en melk komen uit Weesp.

De smaken rouleren constant; de nieuwste bevat yoghurt, appel, gember en chocola. “Omdat we alles zelf produceren, kunnen we altijd nieuwe smaken maken.” Een bolletje kost €1,90, twee €3,70 en drie €4,90.

In plaats van in een glazen vitrine zit het ijs afgedekt in stalen bakken. Volgens Bertonasco is zijn ijs kwetsbaar doordat er alleen natuurlijke ingrediënten worden gebruikt. En dus wil hij het niet onderwerpen aan temperatuurverschillen en licht.

“En het scheelt een derde in energieverbruik in vergelijking met een open vitrine.” Het ziet er misschien wel vrolijker uit, maar hij peinst er niet over om over te stappen naar onaf­gedekte vitrines. “Voor mij is dat vloeken in de kerk.”

