Bij MasMais op de Hoofdweg eet je tortilla’s als bij de Mexicaanse oma die je nooit hebt gehad

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: MasMais.

Het ontstaansverhaal van Mexicaans restaurant MasMais begint drie jaar geleden in het Erasmuspark, om de hoek van hun huidige pand. Vrienden Mike van Kruchten (34) en Jim van de Ven (34) organiseren daar in de zomer barbecues met vrienden. Die barbecues blijken zo succesvol dat de twee vrienden eerst een aantal pop-ups organiseren in andere zaken, tot het toch echt tijd blijkt voor een eigen plek.

MasMais wil authentiek Mexicaans zijn en daar werken ze hard voor. Hoewel veel van hun producten van lokale, Amsterdamse ondernemers komen, zijn de gedroogde Mexicaanse pepers zelf geïmporteerd uit Mexico. Van de Ven: “Die hebben we persoonlijk in de hotelkamer vacuüm verpakt en gelabeld. Officieel deden we niks illegaals, maar het was toch spannend om met zulke hoeveelheden peper langs de douane te gaan.”

Van Kruchten: “We zijn geen stereotiepe Mexicaanse zaak die met sombrero’s staat te zwaaien. We willen respect tonen voor de Mexicaanse cultuur.” En dat is terug te zien op de traditionele, bescheiden kaart. Van de Ven: “Het moet zijn alsof je gaat eten bij de Mexicaanse oma die je nooit had, maar dan van professio­nele kwaliteit.”

Alles draait om de maistortilla, waarvan ze de receptuur hebben geperfectioneerd en die ze elke dag helemaal zelf maken. Daarop serveren ze toppings als chorizo, aard­appel en salsa roja (€4) of een vegataco met pompoen en geitenkaas (€3,50).

MasMais Hoofdweg 456

