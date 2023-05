Bij Mama’s Koelkast in de Jordaan eet je letterlijk uit de koelkast van mama

Nieuw in de Jordaan: Mama’s Koelkast, waar je gerechten van allerlei wereldkeukens haalt, gekookt door vier verschillende moeders. Het is de kroon op het werk van oprichter Aaliyah Bochhah. ‘Ik wilde iets betekenen voor al die vrouwen die binnenshuis blijven terwijl ze barsten van kooktalent.’

“Bezorgen? Dat nooit!” Daar is eigenaar Aaliyah Bochhah (42) stellig in. “Dat zou geen eer doen aan wat we met Mama’s Koelkast willen neerzetten. Kom gezellig langs, dan vertellen we je hoe we onze gerechten maken, waar ze vandaan komen. Ik wil dat dit een plek is waar je ook een mooi gesprek kan voeren. Dat mis ik nog te vaak in Amsterdam.”

In het pandje aan de Tweede Goudsbloemdwarsstraat 6B, waar 120 jaar lang een poelier zat, is sinds Moederdag Mama’s Koelkast open. Je kunt er ook ter plekke iets eten, er is plaats voor zestien gasten. “Het is niet heel groot, maar precies goed,” zegt de Surinaamse mama Cornellie, die even binnenloopt en straks ook sambals voor de winkel maakt. Bochhah: “De verbouwing duurde uiteindelijk negen maanden, veel langer dan gedacht. Het geduld van sommige Jordanezen werd daarmee op de proef gesteld. Ik woon zelf op Java-eiland en daar let niemand op elkaar. Dat is in de Jordaan echt anders.”

Het is een lichte zaak geworden, met warme kleuren, een hoog plafond, grote raampartij aan de voorkant en achterin een open keuken en tuin. Bij binnenkomst kan je niet om de retrokoelkasten heen. Vier koelkasten, vier verschillende keukens en op iedere deur prijkt de foto van een stralende mama – iedere koelkast een eigen onderneming op zich.

Mama Prerna kookt maaltijden uit de Indiase keuken. Denk aan masala curry met groenten (€13,75) en butter chicken (€6,50). Uit de koelkast van mama Zohra eet je Marokkaans, zoals kip uit de oven (€6,75) en couscous met groenten en meer (€13,75). Javaanse bami met groenten (€11,50) en kip ketjap (€6,50) staan in de koelkast van de Surinaamse mama’s Therisa en Simone. Izza – de 6-jarige dochter van Bochhah – heeft ook een eigen minikoelkast, gevuld met lekkers voor kinderen. Zoals groente- of kipballetjes (€5,50), minipizza’s (€4,75) en een ‘couskusje’ (€7,50), in werkelijkheid gekookt door mama Alejandra.

Eigenaar Aaliyah Bochhah (midden): 'We laten vrouwen zien wat er allemaal mogelijk is, en dat is ontzettend krachtig.' Beeld Nina Schollaardt

En er is nog een laatste, vijfde koelkast te vullen door een mama die geweldig kookt, maar zelf de stap tot ondernemen nog niet durft te zetten. Aanmelden kan nog steeds. “Dat is ook wat we met de Mama’s Koelkast Academy doen. Jaarlijks volgen zestig vrouwen bij ons een programma van drie maanden waarin we hen de zekerheid en tools geven om professioneel met koken aan de slag te gaan. We laten hen zien wat er allemaal mogelijk is, en dat is ontzettend krachtig.”

Als de vrouwen echt lekker koken en de passie en motivatie zitten goed, dan zijn er bij Mama’s Koelkast altijd kansen. “Bijvoorbeeld een eigen koelkast in de winkel draaien of eigengemaakte producten aanbieden.” De koelkasten rouleren in principe om de zes maanden. Steeds een mix van verschillende keukens en afgestemd op de wensen van de buurt. Uitbreiden naar meer koelkasten gaat in deze winkel niet. “Daar hebben we hier geen ruimte voor.”

Overladen met eten

Koken is iets wat Bochhah al vanaf jonge leeftijd meekreeg. Ze komt uit een Marokkaans gezin met maar liefst negen kinderen. Haar moeder stond de hele dag in de keuken en kookte altijd vers. “Het huis en de straten vulden zich met de geuren uit de keuken. Ze maakte de lekkerste gerechten, denk aan: couscous, tajines, erwtensoep, maar ook allerlei vleesgerechten.” Bochhah lustte – tot grote trots van haar moeder – alles wat ze klaarmaakte.

De band met haar moeder was niet altijd goed. Uiteindelijk zou die herstellen, maar toen werd Bochhah’s moeder ziek. “In zo’n ziekteproces lijkt het wel alsof alle lagen wegvallen. Het ging niet meer om hoe ik eruit zag, wat ik deed of zei. Er bleef een kern, echte connectie, over. Ik ben dankbaar dat ik dat met mijn moeder heb mogen meemaken.”

Het idee voor Mama’s Koelkast werd geboren toen Bochhah tijdens haar zoveelste verhuizing haar koelkast uitruimde. Bochhah woonde alleen en werd door haar moeder overladen met het lekkerste eten: “Marokkaans panbrood, linzenschotel met wortel, harira. En ook gewoon een hele kip, omdat het volgens mijn moeder de beste was.” Die keer haalde Bochhah de laatste bakjes uit haar koelkast. Maaltijden gemaakt door haar moeder, gevuld met liefde, traditie en de meest geurende specerijen, die niet meer aangevuld zouden worden, omdat haar moeder inmiddels was overleden.

Gemberbier van mama Jane

“Het overlijden van mijn moeder was ook echt de start van een nieuwe fase in mijn leven,” zegt Bochhah. “Ik wilde het anders gaan doen en iets betekenen voor al die vrouwen die binnenshuis blijven terwijl ze barsten van kooktalent. Vrouwen zoals mijn moeder.”

En dus begon ze tien jaar geleden een winkel in Utrecht met een koelkast en een Surinaamse moeder: mama Jane. Mama Jane is nog steeds aan Mama’s Koelkast verbonden en als je gemberbier in de winkel in Amsterdam bestelt, dan is die van haar. “Mama Jane is zo belangrijk en ik zeg ook altijd tegen haar: ‘Zonder jou is er geen Mama’s Koelkast.’ Als zij er is, krijgen andere mama’s zoveel liefde en zekerheid van haar. Ze kan uren over eten praten, alle gesprekken gaan erover, tot je helemaal gek wordt.”

De winkel in Utrecht zou het drie jaar volhouden. Het pand had geen eigen keuken en logistiek werd het onhoudbaar. Vandaag de dag verzorgt Bochhah met 80 mama’s en 22 wereldkeukens workshops en catering door heel het land. “Mama’s hebben ons door de jaren heen steeds op een heel organische manier gevonden. Omdat ze zich herkenden in ons verhaal. Of omdat iemand die ene mama kende die zo geweldig kan koken. We groeiden eigenlijk vanzelf.”

In coronatijd ontstond het idee om opnieuw een winkel te openen. “Dit pandje stond te huur en ik ben misschien tien minuten binnen geweest. Ik wist meteen: dit wordt onze plek.”

De ambities zijn groot en over alles is nagedacht. “Ik zie deze winkel echt als de kers op de taart. We hebben tien jaar superhard gewerkt en ik ben klaar om met Mama’s Koelkast Nederland te veroveren. Maar met de opening achter de rug, een kookboek in de maak en mama zijn van Izza en zoontje Malique, wordt het misschien ook tijd voor een klein beetje rust.”