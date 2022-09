Bij LX Matten hangen de deurmatten in gouden lijsten

Bij LX matten wordt elk deurmat uniek gemaakt, om zoveel mogelijk designs en kleuren te kunnen aanbieden. Beeld Jennifer Gijrath

Bij het inrichten van je huis denk je waarschijnlijk niet als eerste aan een designdeurmat, maar ondernemer Sophia Tienstra (35) doet dat wel. In de winkel LX Matten, met de sfeer van een eigentijdse woning, is het interieur tot in de puntjes verzorgd. Een visgraatvloer met zwarte bies, mintgroene muren en niet te vergeten: “Een deurmat, ontworpen voor de perfecte eerste indruk.”

Sinds een paar dagen heeft LX Matten de deuren geopend in De Pijp. Terwijl Tienstra en marketingmanager Lisa van Heugten (23) aan een tafel in de winkel werken, staan de champagneglazen van de feestelijke opening nog op het aanrecht. Na twee jaar renoveren maakt het pand tussen twee interieurwinkels het woonwinkelrijtje compleet. “Mijn droom is om de Gerard Doustraat om te toveren tot dé interieurstraat van Amsterdam.”

Tienstra’s doelgroep houdt erg van Instagram, net als zijzelf. “Daarop toon je je huis aan de wereld. Een mooie deurmat past dan bij dat plaatje.” In oktober 2021 kwam LX Matten van de grond en al snel groeide het uit tot een groot onlinemerk. De flagshipstore is er voor de klant die de producten met eigen ogen wil zien.

Om zoveel mogelijk designs en kleuren te kunnen aanbieden, wordt elke mat uniek gemaakt: van dierenprints tot grafische motieven. Elke mat (vanaf €125) heeft standaardmaten en op maat gemaakte varianten. Of het de eerste winkel in Nederland is die uitsluitend deurmatten verkoopt, weet Tienstra niet zeker. Het is vast de eerste die deurmatten presenteert in gouden lijsten, alsof het een kunstgalerie is.

