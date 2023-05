Bij luxe meubelwinkel Eichholtz in de P.C. Hooftstraat is het alsof je een hotel binnenstapt

Pieter Cornelisz Hooftstraat 1, Zuid.

Filialen Eichholtz

Naast de flagshipstore in Amsterdam heeft Eichholtz twee winkels in Miami en Monaco. Het hoofdkantoor is in Noordwijk. In Amsterdam gebruiken ze de voorraad uit die opslag.

Collectie

Teddy poef (€450), Sofa Di Angelo (favoriet van Weekers, €6250) en Chair Toto (€1625). Voor wie graag een kleuritje in huis wil, is er een stoel uit de nieuwste collectie, Chair Chaplin, in vier kleuren (€1125).

Geur in ontwikkeling

Weekers en Schuchard zijn van plan met het parfummerk Skins een eigen geur te ontwikkelen met een roomspray en een diffuser.