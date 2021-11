Bij Luuk’s Coffee in de Jordaan draait het personeel z’n eigen lievelingsmuziek

Luuk's Coffee, met eigenaar Luuk Nijsen. Beeld Sophie Saddington

Als je bij Luuk’s Coffee plaatsneemt op een stoeltje aan de wit betegelde vensterbank, kijk je door een groot raam uit op de Noordermarkt. “Een plek waar heel Amsterdam samenkomt. Ik hoop daardoor dat mensen uit andere stadsdelen ook te weten komen dat ze bij ons terecht kunnen voor goede koffie,” zegt eigenaar Luuk Nijsen (30).

Zijn zaak is een minimalistisch ingerichte koffiebar, die knus aandoet door het authentieke, ongelakte houten plafond en de houten vloer. In de vitrine op de met latjes belegde bar liggen versgebakken koekjes (€3), croissants (€2,20) en cakejes (€3). Ernaast staat een zachtblauw apparaat waarmee de koffie (vanaf €2,50) wordt gezet die afkomstig is uit Colombia en Guatemala.

“We willen goede, eigen koffie verzorgen. Daarom maken we gebruik van één blend, zodat de klant weet waarvoor ie komt,” legt Nijsen uit. Tegelijk vindt hij het belangrijk om authentiek te blijven. “We willen bijvoorbeeld geen Starbucksimago krijgen.” Eigen koffie dus, van een in Sloterdijk gevestigde koffiebrander genaamd Spot On.

Nog zoiets persoonlijks: iedere medewerker draait z’n eigen lievelingsmuziek. Zo komt dit keer de dromerige stem van Tom Misch uit de speakers. En elke zes weken hangt er werk van een andere Amsterdamse artiest aan de muur: ditmaal van kunstenares Lois Schindeler. Nijsen: “Ik probeer altijd oog te hebben voor mensen uit de buurt die passievol ergens mee bezig zijn.”

Tips? open@parool.nl.