Bij Lunchroom Wilhelmina is de lunch hartverwarmend

De bestelling van Lunchroom Wilhelmina. Beeld Monique Van Loon

Waar bestellen we?

Het is een druilerige dag, de herfst heeft zijn intrede gedaan en het thuiswerkprotocol is nog altijd van kracht. Tijd om dat wat op te fleuren met een lekkere lunch. De keuze valt op Lunchroom ­Wilhelmina, een zaak op de Eerste ­Helmersstraat die al ruim twintig jaar broodjes en taartjes serveert.

Wat biedt het menu?

Het menu is net als het restaurant: klein, maar charmant. Er zijn acht soorten broodjes, van een Reuben-sandwich met pastrami en kaas tot een ‘broodje ­Floris’ met spek, kaas en een gebakken ei. Bij alles kun je aangeven of je het op het bruin of maisbrood blieft. Voor de extra hartige trek zijn er twee soorten soep.

Dan het zoete gedeelte, waar ik erg benieuwd naar ben, aangezien deze lunchroom tevens in de buurt bekendstaat om zijn taartjes, van appeltaart tot brownies. Er zijn ook croissants met huisgemaakte jam, yoghurt met granola en wentelteefjes met ge­ka­ra­mel­li­seerde banaan. Tot slot: drie soorten sap.

Tijd om te bezorgen!

Na reeds twintig minuten neem ik de bestelling in ontvangst. Alles is netjes verpakt en ik krijg twee kleine boterige koekjes (die zijn fantastisch) en een spekkie cadeau – een plezierig gebaar.

Dik, zacht maisbrood met kipfilet: beter wordt het niet. Beeld Monique Van Loon

Allereerst proef ik de Thaise pompoensoep (€7), die nog flink warm is. Het is een dikke soep, bijna een puree, kruidig en hartverwarmend. De verse bosui en koriander maken het geheel fris. Het brood erbij is vers en het plakje roomboter is slim in vetvrij papier verpakt. Ook de hoeveelheid voor deze prijs is goed: ruim 400 ml.

Wat proefde je nog meer?

Het broodje kip (€9,50) is kolossaal en dik belegd. Fijn! Het maisbrood is dik gesneden, maar zo ontzettend zacht en fluffy dat je er moeiteloos doorheen hapt. Dit is een broodje naar mijn hart: pluizige (gepocheerde?) kipfilet, extreem knapperig spek, rijpe zachte avocado, snippertjes rauwe rode ui en flinterdun gesneden komkommer.

Mijn enige minuscule aanmerking is dat ik wel wat meer van de mosterdmayo erop had gewild. Maar ach, al met al vind ik dit een van de allerlekkerste en meest vers smakende sandwiches die ik de afgelopen tijden heb geproefd. Zo wordt het thuiswerken sowieso iets feestelijker.

Je hebt vast nog een plekje voor wat zoets over.

Wat dacht jij dan! De carrot cake (€5) is een flinke punt van twee verdiepingen malse cake én twee laagjes botercrème met een fikse tik kokos. Prima taartje.

Oma’s cake (€3) bleef tot het uitpakken een verrassing, want het is volgens het menu ‘een huisgemaakte cake die bijna dagelijks wisselt’. Vandaag is het een plak sappige bananencake. Niet moeders mooiste en een tikje klef, maar wel smakelijk.

