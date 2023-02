Bij Lova, van twee Braziliaanse vriendinnen, kun je terecht voor brunch en gebak

Beeld Nina Schollaardt

Op de plek op de Haarlemmerdijk waar voorheen koffiezaak Coffee & Such zat, heeft een nieuw café zijn deuren geopend: Lova. De Braziliaanse vriendinnen Nathalia de Luccas (38) en Fernada Rodante (34) zijn eigenaar en runnen het nu nog grotendeels met z’n tweeën. “Nathalia heeft veel ervaring in de keuken als chef en ik heb in de horeca altijd meer op de voorgrond gewerkt, daardoor vullen we elkaar goed aan als zakenpartners,” zegt Rodante.

De twee hebben elkaar leren kennen tijdens hun opleiding in São Paulo. Vier jaar geleden besloot De Luccas naar Nederland te verhuizen en vorig jaar reisde Rodante haar achterna. De Luccas: “We waren vaste klant in het café dat hier eerst zat. Toen de eigenaar zei dat hij zijn koffiezaak ging verkopen, hebben we besloten die over te nemen.”

De bakstenen muur van de vorige eigenaar pronkt nog steeds achter de bar die midden in de zaak staat. Voor de rest zijn de muren nog wit, afgezien van de planten die ervoor staan en hangen. “We willen de muren volhangen met kunst. Het moet een creatieve plek worden, waar mensen geïnspireerd kunnen raken.”

Opvallend op de menukaart is het gerecht Yesterday (€8,50), dat gemaakt is van croissants van de dag ervoor, verschillende groentes en een zachtgekookt ei met pesto. Naast brunchgerechten verkopen ze ook gebak, zoals de Braziliaanse Fubá-cake (€4) met maïsmeel en kaneelsuiker.

Naast de bar staan tafeltjes waar je makkelijk met je laptop kunt gaan zitten. Een goede plek om je thuiswerkdag eens naartoe te verplaatsen.

Lova Haarlemmerdijk 182, Centrum Wijnbar Binnenkort zullen er ook verschillende wijnen op het menu staan met bijbehorende tapa’s. Combibezoek Aan de overkant van Lova zit het filmtheater The Movies. Opvallend De Braziliaanse invloeden op de menukaart.

