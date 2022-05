Bij Liebeskind Berlin koop je een kleurrijke schoudertas in de stijl van de jaren negentig

Beeld Sophie Saddington

Tassen in pasteltinten en felle kleuren staan op hangende, houten plankjes voor het plafondhoge raam van het hoekpand op het Koningsplein. Achter de donkergroene toonbank staat in minimalistische letters ‘Liebeskind Berlin’ geschreven op turquoise tegels. Het pand is licht en strak ingericht.

Winkelmanager Sandra de Vries (47) groeide op naast de Albert Cuyp. Op de markt verkocht ze tijdens haar eerste baantje spijkerbroeken en T-shirts voor een paar gulden. “Verkopen zit in mij,” zegt ze. “Maar het openen van nieuwe winkels is ook fantastisch. Een nieuw team en nieuwe klanten maken mijn werk dynamisch.”

De The Edit-collectie, met tassen van nappaleer uit Italië, staat op lichtgrijze wandplanken aan de linkerkant van de winkel. Er zijn 203 exemplaren van ieder model, verwijzend naar het oprichtingsjaar van Liebeskind Berlin, 2003.

“Veganistisch leer is vaak synthetisch, je houdt ervan of niet,” zegt De Vries. “Wij produceren leer van afvalproducten om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten.” Naast leren en canvas tassen (€200 à €800) koop je hier ook gouden en zilveren sieraden, horloges, telefoonhoesjes en portemonnees (€60 à €120).

De leren Naomi-tas staat op een houten wandplank in de kleuren guacamole, pearl pink en pigeon grey, samen met de crossbody-tas Pam in slangenprint, royal blue en sandstone.

De lente- en zomercollectie is geïnspireerd op een combinatie van de gedurfde, kleurrijke Berlijnse mode en de straatstijl uit de jaren negentig, met modellen Naomi Campbell en Pamela Anderson als toonbeeld. “We bevinden ons in de jaren negentig twee punt nul. Een Michael Kors-tas kan echt niet meer.”

Liebeskind Berlin Koningsplein 11

