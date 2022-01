Bij Laffa is het platbrood zacht én knapperig – de malabi wil je tot de laatste druppel oplepelen!

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van Laffa.

Waar bestellen we?

Vandaag maken we een reis naar het Midden-Oosten, maar dan gewoon binnen de Ring. Bij Laffa op de Utrechtsestraat serveren ze streetfood uit dit wijde en culinair rijke gebied. De eigenaren komen oorspronkelijk uit Iran, Israël en Irak. Ze kozen voor de naam ‘laffa’; een verwijzing naar een eeuwenoud recept voor platbrood, omdat deze de hoofdrol speelt in al hun gerechten. Het brood wordt meerdere keren per dag vers gebakken in een tandoor, een klei-oven, naar traditioneel Midden-Oosters recept.

Ze vullen het brood met allerhande lekkere ingrediënten – van kip tot kebab, van shoarma tot falafel – en vouwen ’m vervolgens op tot een handzame rol. Daarnaast zijn er hummus bowls met een royale portie kikkererwtenpuree verkrijgbaar, afgetopt met dezelfde fijne vullingen als in de rollen. Voor wie veel trek heeft, zijn er menu’s: gevulde laffa’s met een bijgerecht en een drankje naar keuze.

Tijd om te proeven…

Al na 35 minuten neem ik de bestelling in ontvangst. Een diepe buiging is op z’n plek voor de verpakking: die is geniaal. Alles is op maat gemaakt, strak gerold en dichtgevouwen, elk pakketje voorzien van een sticker met naam. Daar kan menig tent nog een puntje aan zuigen.

Natuurlijk val ik direct aan op de ster van de show: de laffa. Ik bestelde de variant met kip. Met €12,25 geen goedkope rol, maar hij blijkt het volledig waard: een onderarmlengte groot en belachelijk royaal gevuld met gemarineerde kippendijen (met een fikse grillsmaak), geroosterde groenten, salade, tahini (sesampasta; onmisbaar in de Midden-Oosterse keuken) en amba, een friszoete mangosaus. Je kunt eventueel nog extra toppings tegen een meerprijs toevoegen, maar geloof me: dat is absoluut niet nodig.

En, dat brood zelf? Dat is zeer kundig gemaakt. Het hangt perfect in tussen zacht en knapperig, een subtiele basis met precies genoeg smaak van zichzelf.

Hoe bevalt de rest?

De hummus shoarma (€12,95) is een grote kom met hummus en shoarma van lam en kip, met wederom een heerlijk geroosterd randje. Dit maaltje – dat het prima doet als lunch of licht diner – wordt opgevrolijkt met tahini- en peterseliesaus én er zit een laffabrood bij. Kon uiteraard niet missen.

Van de falafel (€7,50) krijg ik geen vijf, maar zeven stuks. Ik heb ze wel eens sappiger gehad bij andere zaken; door het kleine formaat overheerst voornamelijk het knapperige. Maar kruidige dooreters zijn het zeker.

Ik sluit deze feestelijke maaltijd af met malabi (€4,50), romige melkpudding die op smaak is gebracht met rozenwater, kokos, pistache en rodebietensiroop. Een plaatje om te zien, vooral ook een aanrader om daadwerkelijk tot de laatste druppel óp te lepelen.

Mocht je in januari nog geen voornemens hebben gemaakt, dan lijkt me een bezoekje aan Laffa voor februari een subliem plan.

Laffa Open ma-zo 11.30 tot 22.30 uur (vrij-za tot 00.30 uur)

Bestellen via Uber Eats

Prijs €37,20 voor 4 gerechten

Aanrader Ja!

