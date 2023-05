Bij kledingzaak Lestrange in de Negen Straatjes staat de natuur vrij letterlijk centraal

Beeld Hannah Bults

Wanneer je de nieuwe mannenkledingzaak in de Negen Straatjes binnenloopt, kun je niet om de ficus bonsai heen, die midden in de winkel staat en tot het plafond reikt. De winkel ademt natuur en dat is precies wat Londense eigenaren en vrienden Tom Horne (34) en Will Green (35) willen.

Horne en Green verbaasden zich altijd al over de snelheid waarmee kleding veroudert en uit de mode raakt. Green: “Als een stuk fruit wat na enige tijd bederft.” Daar wilden de vrienden verandering in brengen. Met kleding van een tijdloos design en die bij elke gelegenheid past: van een sollicitatie, tot een avondje op de bank en een chic diner, willen ze mensen enthousiasmeren te consuminderen.

Want dat is volgens de twee een betere manier van leven. Het biofilische – liefde voor de natuur – credo geldt: minder is meer. Donkerblauw, zwart, wit en beige nemen de overhand. Geen grote franjes of teksten. Simpel, maar chic.

Alle kleding in de winkel is gemaakt van gerecyclede en hernieuwbare materialen, en alle stoffen zijn organisch. Zo is de 24 Trouser (€155) van Italiaans katoen gemaakt en is het hydrowool bomberjack (€389) van merinowol. Boven de kledingrekken lees je hoe het is gemaakt en van welke materialen.

Een geur van hout vult de winkel, de sfeer is rustig. Naast de grote boom in het midden, staan er ook meerdere planten en hier en daar branden kaarsen. De winkel doet je bijna vergeten dat je je in het drukke Amsterdam begeeft.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.