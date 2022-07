Bij Kalea Clinic in Oud-Zuid willen ze geen ‘prikschuur’ worden

Beeld Sophie Saddington

“Bij plastische chirurgie zie je vaak dat alle cliënten dezelfde neus krijgen. Dat vind ik zo stom. Wij willen niet iets anders van iemand maken”, zegt Annebeth Kroeskop (43). Zij en Daria Voropai (36) zijn beiden cosmetisch arts KNMG, wat betekent dat ze bevoegd zijn om laagdrempelige ingrepen uit te voeren. Ze kenden elkaar van buitenlandse congressen voordat ze Kalea Clinic begonnen in 2020.

De locatie op de Prins Hendriklaan, eerder een kantoorpand, oogt niet klinisch en past perfect in Oud-Zuid: op de houten visgraatvloer staan beige stoelen, de wandkast is gevuld met gezichtsproducten en een gouden beeld van een hart. “Dagelijks komen vrouwen hier gehaast binnen, omdat ze vaak een druk leven hebben. We willen ze afremmen. Vandaar ook de kalmerende geur van vanille en hout.”

Bij Kalea Clinic ligt de focus op de gevolgen van het ouder worden: “Wat lastigere casussen waar meer achtergrondkennis voor nodig is, vinden wij leuke uitdagingen om mee te werken,” zegt Kroeskop.

Veroudering gaan zij onder andere te lijf met botox (vanaf €195) en fillerbehandelingen (vanaf €540). Het totale behandelplan is vaak een jaar. “Maar we zijn geen prikschuur,” benadrukt Voropai. “Aan de injectables en laserbehandeling gaat altijd een uitgebreide intake vooraf: een 3D-scan om in de huid te kijken en vragenlijsten over levensstijl en emotionele waarde van de behandeling.”

New York, Londen en Dubai: cliënten van Kalea komen van over de hele wereld, vaak omdat ze ‘iets, een bepaalde uitstraling, kwijt zijn waar ze blij mee waren’. “Dan maken ze er een leuk weekend van, prikken en de stad zien,” zegt Kroeskop.

