Bij Kaia eet je geen moussaka, maar wordt er gekookt als in de betere Griekse restaurants

Beeld Sophie Saddington

De Griekse Amsterdammer Sotiris Evstradiades (33) opent, met uitzicht op de RAI, restaurant Kaia. Hij wil het Griekse eten etaleren dat Amsterdam nog niet kent. Geen broodje gyros of moussaka maar wat er gekookt wordt in ‘de goede’ restaurants in Griekenland.

Daarmee doet Sotiris het anders dan zijn ouders die ooit met hun eigen restaurants deze ‘typisch’ Griekse gerechten in Amsterdam hebben geïntroduceerd. Sotiris is er duidelijk over: “Dat is fastfood. Het is alsof je Nederland reduceert tot een frikandel speciaal, niks mis mee, lekker zelfs, maar niet het hele verhaal.”

Kaia haalt 90 procent van zijn ingrediënten uit Griekenland en kookt, volgens Sotiris, met typisch Griekse smaakcombinaties. Toch vragen veel eters verbaasd wat er Grieks aan is. Het bewijst volgens Sotiris de onwetendheid.

Die Griekse smaakcombinaties zijn bij Kaia gerookt lamsvlees met auberginemiso (€38), Lachanodolmas, kool met rijstroom (€19,50), kip in rode miso met wortelpuree (€27) en Griekse yoghurt met honingkaramel (€15,50).

Hiervoor zat in het pand een Chinees restaurant, dat is in juni 2019 afgebrand. Voor de deur hangt een zwart logo met witte letters. Binnen zijn veel aardse kleuren. De lange muur is een ingegoten afdruk van de pilaren van de Akropolis. Er hangen lampen in geometrische vormen.

Zowel aan de bar als aan het keukenblad van de open keuken staan grote loungebarstoelen. De bediening is gekleed als Griekse monniken (ook de vrouwen), in donkerblauw habijt met een zwarte band om de taille. Er klinkt oriëntal deephouse. Na achten gaat het volume omhoog. Sotiris: “Als men zich even niet in Nederland waant, is dat voor mij het grootste compliment.”

Kaia Europaplein 21

