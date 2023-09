Bij JWO Lekkernijen gaan de grappen nog harder dan de pistoletjes: ‘Wat zit je pruik goed vandaag!’

Rond lunchtijd is het steevast topdrukte bij JWO Lekkernijen, van Jan-Willem (62) en Ongkie (64) in de Jordaan. Maar een TikToktoestand is het gelukkig niet bij de delicatessenzaak. ‘Mensen willen de smaak die ze kennen, daar komen ze voor terug.’

Vrijdagochtend kwart over zeven, hoek Willemsstraat en Tweede Goudsbloemdwarsstraat. De voordeur van JWO Lekkernijen is nog dicht, maar binnen wordt al een uur hard gewerkt. Toen de meeste bewoners van de Jordaan zich nog eens omdraaiden of voor de derde keer op snooze drukten, haalden Jan-Willem Schadee (de JW in JWO) en Ongkie ­Hendarsin (de O) de marmeren toonbank van hun winkel helemaal leeg, met hulp van collega Stephanie Teiwes. Daarna was het poetsen en soppen tot de Keuringsdienst van Waren (‘ware die al wakker?’) zou zeggen: sta je niet zo uit te sloven, joh, het is allang goed. En dan de hele santenkraam weer onder de glimmende ruit: honderd-nog-wat soorten beleg – kazen, drie soorten eiersalade, worsten, hammen, patés en elk ander denkbaar type vleeswaar – maar ook Portugese roomtaartjes, spekkoek, quiches, saucijzenbroodjes en flessen witte wijn.

Klokslag acht uur gaat de deur open. Tien seconden over acht: eerste klant. Een dame met een appetijtelijk geföhnde coupe soleil die al eeuwig lekkernijen afneemt, altijd op vrijdag. Meteen gaat ook de eerste grap van Schadee over de toonbank: “Wat zit je pruik goed vandaag.”

De mevrouw heeft duidelijk vaker de ­kenmerkende JWO-humor over zich heen gekregen nog voor koffietijd, want ze vertrekt geen spier en zegt alleen: “Dank je, schat. Zie je van de week weer.”

Twee minuten over acht, volgende klant. Een man die als twee druppels water lijkt op een The Sopranos-figurant meets de grasmaaier-guy uit de Cola-Cola light-­reclame. Komt hier ook al jaren. Hij parkeert zijn zwarte Mercedes met knipperende koplampen aan de overkant op de stoep en rent naar binnen voor een ‘bruin ruitje’ tonijn en een witte pistolet rosbief met truffelmayonaise en rucola, een van de populairste broodjes.

Medewerker Gina van der Burgt inspecteert met een kennersblik het kontje rosbief dat er nog ligt, voor ze het op de snijmachine legt. Goed voor nog drie broodjes, op zijn hoogst. “Mag ik een ros op plaat?” roept ze naar de keuken. Hendarsin, die in de keuken tachtig sinaasappels uitperst, roept: “Jeetje jongens, is het alweer showtime?” Niemand geeft antwoord, iedereen bezig, want het is al enorm showtime.

Twee pikkies

Een bloederig gevaarte van 7 kilo komt uit de koelkast. ­Schadee draagt het vlees naar de oven waar het op 190 graden 25 minuten in gaat voor het gewenste resultaat van rosé onder een ­krokant korstje. Weer de kennersblik van Van der Burgt: “Die gaat schoon op vandaag.”

Van der Burgt werkt al 23 jaar bij JWO – ongeveer even lang als de lekkernijen‑­winkel in handen is van Schadee en ­Hendarsin. Zij namen hem in 2000 over van de eigenaar van slagerij Louman, een straathoek verderop. Het was diens droom om naast een slagerij een kaashandel te hebben, maar in de praktijk bleek de combinatie toch te veel van het goede. “Toen Jan-Willem en ik hoorden dat deze zaak te koop stond, gingen we meteen langs, op maandag was dat. Op woensdag gingen we nog een keer kijken en op vrijdag was de knoop doorgehakt,” zegt Hendarsin, ondertussen bezig uien te snijden voor

de bami, waar ook elke dag een berg van doorheen gaat. “De titel Louman mochten we nog een tijdje gebruiken. Dat was handig, want wij waren twee pikkies uit de Watergraafsmeer, niemand in de Jordaan kende ons. Na anderhalf jaar zat de loop er lekker in en was de tijd rijp voor onze eigen naam.”

JW en O zijn al veertig jaar een stel. Rond de kerstdagen van 1983 werden ze verliefd tijdens een groepsreis voor jongvolwassenen naar Parijs. Schadee ging alleen mee, Hendarsin was in gezelschap van zijn toenmalige verkering. “In de bus was het al raak, hoewel wij het zelf nog niet doorhadden toen,” zegt Schadee. “De vriend van Ongkie lette beter op. Na een paar dagen vroeg hij: moet ik misschien plaatsmaken? Drie maanden later woonden wij samen.”

Schadee, geboren en opgegroeid in Haarlem, is altijd verzot geweest op lekker eten. Als baby al was hij erop gefixeerd. De eerste zes weken van zijn leven huilde hij doorlopend, behalve als hij melk kreeg. Toen zijn moeder klaar was om hem achter het behang te plakken, ging ze naar de huisarts. Die diagnosticeerde chronische eetlust. Zijn advies: maak wat van jullie eigen avondeten vloeibaar en geef dat aan de kleine. Zogezegd, zo gedaan: nog zelden een traan gelaten.

Vanaf de middelbare school specialiseerde hij zich in kaas, om te beginnen bij de Hema, waar hij leerde hoe je verschillende soorten kaas goed moet snijden. “Uiteindelijk heb ik op alle versafdelingen gewerkt. Heerlijk. Alleen bij het gebak werd ik snel weggestuurd, want ik vrat daar te veel. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik een paar honderd tompoezen naar ­binnen heb geschoven. Kon ik hebben.

Jan-Willem Schadee en Ongkie Hendarsin. Beeld Eva Plevier

Tot mijn 24ste was ik een spijker. Toen ontmoette ik die feeder in de keuken.”

“Moet jij zeggen,” klinkt het van achter het fornuis.

“Hoorde jij iets? Maar inderdaad, ik ben net zo goed een feeder. Niet in de laatste plaats van mezelf. Ik kan niets laten staan. Altijd dat laatste restje op ook.”

Schadee werkte acht jaar bij een kaas­winkel in de Beethovenstraat en anderhalf jaar in de horeca voor hij een eigen zaak in kaas, olijven en noten begon in de Watergraafsmeer. Eerst alleen, later met Hendarsin, die is opgeleid als diëtist. In de beginjaren van JWO verdeelden ze zich over de twee locaties. Dat ze de winkel in Oost de deur uit deden, was niet omdat ze de hoeveelheid werk niet aankonden; ze wilden gewoon bij elkaar zijn, gezellig, als feeders van de Jordaan.

Beroepsklagers

Het is inmiddels kwart over acht. De koffiedrinkers, ook wel: de beroepsklagers, zijn aangeschoven: een vriendengroep van joviale vijftigers uit Landsmeer, Purmerend en de buurt. Meestal zijn ze met z’n vijven. Eentje heeft altijd een chihuahua op zijn arm. Al twintig jaar verzamelen de mannen zich elke werkdag tussen acht en negen bij JWO waar ze de zilverkleurige American diner-krukjes voor het raam bezetten, in de hoek tussen de ijskast met soepen voor thuis en het wijn- en champagnerek. De staat van de straat, de stad en de wereld komt ter tafel bij cappuccinootjes en broodjes halfom en filet americain. Op van alles en nog wat geven de koffiedrinkers ongezouten commentaar, maar niet op JWO. Iemand die Dikkie wordt genoemd: “Ik vind het een dingetje, die moeilijke broodjes, overal moet het tegenwoordig een clubsandwich dit-en-dat zijn. Hier hebben ze alles, maar dat vind ik toch iets anders dan moeilijk.”

Schadee is klaar met de kaas en stelt de dagelijks terugkerende retorische vraag of het tijd is voor zijn ontbijt. Hij kijkt naar Brenda Baas die de broodmanden staat bij te vullen. “Mag ik een wit pistoletje, leeggehaald, met aan beide kanten een beetje boter en pekelvlees?”

Wat ie met leeghalen bedoelt? Al het deeg eruit, verklaart Baas. Schadee: “Scheelt weer in de koolhydraten.” Hij wrijft over de voorkant van zijn schort, waar een en ander onder zit: “Of het helpt, vraag ik me af.” Baas: “Sowieso niet als je er vijf op een dag neemt.” Schadee: “Tuttut, ik haal ze wel alle vijf leeg hè.”

Baas, een nichtje van Stephanie Teiwes in de keuken, werkt eigenlijk niet meer bij JWO. Ze heeft al vijf jaar een baan als productieassistent in het Amsterdam UMC. Om de haverklap vragen Schadee en ­Hendarsin of ze een dag wil bijspringen omdat ook zij te kampen hebben met een personeelstekort. Als Baas tijd heeft, zegt ze meestal ja. Je zou het absoluut niet voor elke oud-werkgever doen, maar JWO is speciaal, zegt ze. “Het is zo gezellig. En altijd lachen. In het ziekenhuis kun je niet alles zeggen wat in je opkomt. Hier wel.”

In de zeik

Ook Gina van der Burgt zegt dat JWO gebeiteld zit als begrip in de buurt dankzij de sfeer die heerst tussen de veertien mensen die er werken (doordeweeks vijf, in het weekend acht). “Echt dat ouwe-jongens-­krentenbrood. Wederzijds respect, boven alles, maar elkaar wel de godganse dag plagen en in de zeik nemen. Soms houden klanten die nog geen kind aan huis zijn het reilen en zeilen hier voor toneelspel. Dat is niet zo, er zit geen nepperij bij. Of mensen denken juist dat we echt een potje staan te bekvechten. Is ook zelden het geval. Tuurlijk heeft weleens iemand effe zijn dag niet. Dat heeft dan gek genoeg meteen invloed op de hele sfeer, juist omdat het zo weinig voorkomt. Gelukkig ebt zo’n bui snel weg, juist door die vrolijkheid.”

Op de klandizie heeft al dat jolijt ook een positieve weerslag, voegt Baas eraan toe terwijl ze JW zijn leeggehaalde en daarna ruim belegde pistolet aanreikt. “Mensen komen ervoor terug. Het is toch een stukje nostalgie, dat ouwe-jongens-­krentenbroodgedoe.”

Van links naar rechts: Jan-­Willem Schadee, vakantiehulp Braz Knol, Stephanie Teiwes, Gina van der Burgt, Ongkie Hendarsin, Brenda Baas en Chelsey Ruperti. Beeld Eva Plevier

Over nostalgisch gesproken. Er wordt door JW en O geflirt met de klanten dat het een lieve lust is. In het nette, of nét niet of helemaal niet in het nette, maar dan met een vette knipoog. Zonder veel aanziens des persoons. Knappe jongemannen kunnen rekenen op wat extra aandacht, maar ook baby’s, bouwvakkers, corpsmeisjes, snelle pakkentypes, boomer-­vrouwen en ouden van dagen worden overladen met plagerige complimentjes en koosnamen. Je kunt het tenenkrommend of verfrissend ouderwets vinden, take it or leave it: zo gaat het bij de lekkernijen van JWO. Zoals Schadee zegt: “We kennen talloze klanten bij naam maar eigenlijk hoeft het niet, want iedereen heet gewoon schat.”

Voor wat – ongevraagde ­– eerste hulp bij opvoeding kun je ook op de heren rekenen. Elke dag weer plakken kinderen in de winkel hun groezelige tengeltjes tegen de ruit van de toonbank tijdens het wachten op hun broodje roompaté. Veel ouders zeggen daar niets van of letten er niet op, maar JW en O laten het niet passeren als ze het zien, zeker niet op schoonmaakvrijdag. Er komt een grapje bij, zeker, maar de boodschap is duidelijk: zo gedraag je je hier niet.

Druk met je telefoon in de weer terwijl je bestelt? Hetzelfde laken een pak. Iedereen in de JWO-familie ergert zich daar kapot aan. “Het is zo onbeschoft,” zegt Brenda Baas. “Mensen kijken je niet eens aan, maar verwachten wel dat jij ze hoort en snel doorkomt met de bestelling. Het is ook gewoon een tic geworden. Ze kunnen niet eens meer effe twee minuten wachten zonder meteen dat ding erbij te pakken.” Hendarsin laat klanten er niet mee weg­komen. “Als iemand vooraan staat die niet op- of omkijkt van zijn scherm roep ik tegen de volgende in de rij: deze meneer is aan de beurt. Alleen mag jij eerst, want hij is nog even bezig.” Schadee: “Daar lacht hij dan heel beminnelijk bij, maar daar moet je voor oppassen.”

De laatste hand aan de bami is gelegd. Met hulp van Stephanie Teiwes schakelt Hendarsin nu over op de typische JWO-­gehaktballen (ze zijn vierkant en er zit, onder andere, kaas in). “Ik wil ze altijd tegen lunchtijd in de oven hebben. Als het dan lekker druk wordt, ruiken ze zo lekker dat iedereen vraagt: wat is dat? Heel doortrapt van mij.”

Hendarsin doet al het zakelijke koken, zegt hij. “Koken voor JWO moet consistent gebeuren. Jan-Willem is een geweldige kok, maar hij doet het met z’n passie en z’n gevoel: de enige dag een beetje meer dit, de andere dag meer zo. Thuis is dat prima, heerlijk. Hier werkt het zo niet. Je kunt niet zeggen: vandaag is de tonijnsalade frissig en morgen zoutig. Mensen willen de smaak die ze kennen, daar komen ze voor terug.”

Ongkie Hendarsin in de keuken. Beeld Eva Plevier

Smetvrezerig

Hendarsin raapt iets onzichtbaars op van de vloer in de smetteloze keuken. “Ja, het was niks hè? Toch zag ik het. Ik ben nogal smetvrezerig. Tegen zo’n piepklein vuiligheidje op de grond kan ik al niet. Ik sta ook de hele dag door af te wassen.”

Op zijn vijftiende verhuisde Hendarsin van Soerabaja, de hoofdstad van Oost-Java, naar Nederland. In zijn eentje. “Ik paste niet in Indonesië. De mentaliteit daar is mij niet direct genoeg – ik hou van what you see is what you get en dat krijg je daar niet – en het is er te warm. Als kind had ik elke dag hoofdpijn van de warmte. Toen ik besloot te vertrekken, zeiden mijn moeder en mijn tantes zonder enige twijfel: die komt nooit meer terug. Ik was een heel zelfstandig jongetje. In Nederland kon ik goed aarden. Ik sprak prima Engels en Duits, op een internaat in Bloemendaal werd ik klaargestoomd voor de maatschappij en daar ging ik. Hoe jong ik ook op eigen benen stond, mijn ouders brachten me toch van alles bij wat hier nog steeds van pas komt. Zij zaten ook in de handel. Dat ‘nee’ geen optie is, leerde ik van hen; als iets op is, kom ik altijd met een alternatief.”

Beeld Eva Plevier

Vooralsnog is er nog niets op, al zal de binnenstromende lunchcrowd daar binnenkort verandering in brengen. Het is alle hens aan dek nu: de koks komen uit de keuken om te helpen met de broodjes, vakantiehulp Braz, de 14-jarige zoon van de kapper aan de overkant, leert al doende hoe je 35 gram pekelvlees netjes van de snijmachine krijgt, de ros ligt te shinen op zijn plaat en de gehaktballen ruik je al bij de dure, Frans doenerige koffietent op de Lindengracht.

We kunnen wel stellen dat JWO Lekkernijen een carnivoreniland is in een zee van havermelk. Dat laatste verkopen Hendarsin en Schadee niet. Ook geen soja, amandel of erwtenmelk. Geen glutenvrij brood. Wel een mean cappuccino (Italië is hun lievelingsland) en heel veel vlees. Het valt op dat de bonte klantenkring daar vrij eensgezind in meegaat, of het nu een Japanse toerist is, Danny uit de buurt die wel drie keer een broodje komt halen of een ijverig doorgestyled stelletje festival­twintigers van wie je verwacht dat het alleen planten eet. Grillworst, filet americain, gehaktbal en rosbief zijn het meest gewild.

Thijs Boermans

Dat wil niet zeggen dat het assortiment stilstaat. De populariteit van de delicatessen groeide in de loop der jaren mee met de verrijking van de buurt. Franse limo­nadesiroop in tien smaken, pasta uit een verrukkelijk Italiaans dorp, bergamot-citrus­azijn, chocoladerepen in Laura Ashley-­­wikkels, chique blikken confit de canard, Britse jam, allerlei soorten olijfolie. Of zoals Gina van der Burgt zegt: al die lekkere buitenlandse dingetjes in die leuke potjes. “De oudere generatie die hier vooral kwam voor een onsje van dit of dat voor mee naar huis – met een praatje, en soms een kopje koffie – is bijna helemaal weg, overleden. We zien veel jongelui nu. Ook leuk. En echt jong soms. Knulletjes van 12, pinpassie mee: mag ik een broodje grillworst? Vraag ik of ze het willen meenemen. Nee hoor, zeggen ze dan vaak, ik eet het wel even hier op. Gaan ze lekker zitten bij het raam en voor je het weet zijn ze twintig jaar verder. Kijk maar naar de ­koffiedrinkers.”

Schadee is ondertussen verwikkeld in een van zijn favoriete running gags met een meisje van een jaar of 16, gestoken in een bubblegumroze fluwelen Y2K-trainingspak. Ze heeft last van keuzestress – een veel voorkomende kwaal aan de toonbank van JWO. “Kijk maar rustig hoor, we hebben alle tijd,” begint hij. Drie seconden later: “Weet je het al? Er staat een rij achter je, hè?” Het meisje moet erom lachen, maar ze weet nog steeds niet wat ze wil. “Schat, neem een broodje rookvlees met selderijsalade,” helpt Brenda Baas. “Is dat lekker?” vraagt ze aarzelend. Schadee schudt zijn hoofd: “Nee, dat is niet te eten, maar voor jou prima.”

Als ze even later de zaak uitloopt met een Italiaanse bol leverworst, zegt Schadee dat hij het meisje al haar hele leven kent. Ze kwam al met haar oma uit de Jordaan onsjes vleeswaren en oude kaas halen toen ze een baby was. “We kennen veel families van wie we al drie generaties hebben bediend.”

Het blijft de hele lunchtijd gezellig druk in de winkel, nog afgezien van alle bestellingen aan bedrijven in de buurt, maar een TikToktoestand is het niet. Gelukkig maar, zegt Hendarsin, die een zacht puntje cervelaat en een tijgertje cranberrypaté afrekent. “Wij gaan voor bestendigheid, niet voor de korte termijn. Eén keer waren we wel behoorlijk viraal. Dat was toen acteur Thijs Boermans op TikTok had gezegd dat hij even fijn een broodje makreel ging halen bij ons. Achthonderdduizend keer bekeken, of zo. En nou hebben wij zo ongeveer alles, maar geen makreel. Hij bedoelde tonijnsalade.”

Hij zet een kopje koffie en gaat een paar minuten buiten op het bankje zitten, naast zijn geliefde. “Het is drie uur geweest. Geloof je toch niet,” zegt die. “Dat hebben we zo vaak. Het is echt een werkhuis hier, maar ook een speeltuin. We vinden het zo leuk. Elke dag zeggen we tegen elkaar: hè? Is het alweer half zes?”