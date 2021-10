Bij Jocy schuif je aan voor koffie, lunch en huisgemaakte sportsnacks

Beeld Birgit Bijl

De kleine ingang valt weg aan de zijkant van het gebouw van SportCity in de Wibautstraat. Maar binnen blijkt er een ruim opgezette lunchroom te zitten in de voormalige kantine van de sportschool. “Negentig procent van onze gasten komt nu nog van SportCity, maar daar willen we verandering in brengen,” zegt oprichter Lilly Kraaijeveld (27).

Samen met Robbin Brussel (27) kreeg Kraaijeveld de locatie in de schoot geworpen. Ze werkte bij SportCity en vertelde haar baas dat ze ontslag zou nemen zodra ze een pand had gevonden voor Jocy. “Hij vond het concept leuk en stelde voor om het op te zetten in de kantine,” aldus Kraaijeveld.

Met hulp van vriendinnen heeft ze de open ruimte aangekleed met planten, chesterfieldbanken en ronde, houten tafels. Jocy, vernoemd naar hun moeders Jolanda en Cyntha, heeft een ontbijt- en lunchmenu dat de hele dag te bestellen is. Daarnaast verkopen ze huisgemaakte koeken en bars vol proteïne en eiwitten. Brussel: “Het is de perfecte snack voor mensen die gaan sporten of juist net een work-out hebben gedaan.”

Populair bij de bezoekers zijn bijvoorbeeld de Banana Walnut Protein Cake en de Carrot Cake. Het gros van deze snacks kost €3,20, maar ze hebben ook een paar ‘proteïnebommen’ die voor één euro te krijgen zijn.

Behalve sporters en gasten voor de lunch willen ze ook werkenden aantrekken. Kraaijeveld: “Je kunt hier je laptop openslaan en een dag komen werken. Dit is een mooie werktuin.”

Jocy Wibautstraat 224

