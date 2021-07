Bij Jen’s Bing drink je echte Taiwanese bubble tea

De kat in het logo op de muur is Legend, de kat van eigenaar Jenny Wu. Beeld Jakob van Vliet

Jenny Wu (29) had een drukbezochte kraam op de Ten Katemarkt, waar ze sinds 2018 ­Taiwanees eten en drinken verkocht. Sinds kort staat de kraam in de opslag: ze verruilde de markt voor een winkel op de hoek van de Ten Katestraat.

Jen’s Bing is een minizaak zonder tafels – je kunt je bestelling buiten op een van de houten bankjes opeten. De hoge toonbank en de muren hebben pasteltinten: lichtblauw, mintgroen en zachtroze. De kat in het logo is Wu’s kat Legend, die in werkelijkheid overigens niet met stokjes eet.

Wu vernoemde haar zaak naar dan bing, een typisch Taiwanees gerecht. Het is een knapperige wrap met omelet en verschillende toppings. “Van origine is het een ontbijt, maar in Taiwan zijn er veel nachtmarkten die 24 uur per dag open zijn,” zegt Wu. “Je kunt het dus altijd eten.” Een dan bing kost 4,50 euro en is er in zes smaken.

Het eerste deel van de naam Jen’s Bing ­verwijst naar Wu’s voornaam, maar heeft ook een andere betekenis. Het Mandarijnse teken voor ‘Jen’ betekent ook ‘parel’, en dat verwijst weer naar haar tweede specialiteit: bubble tea (vanaf 3,50 euro). Dat is een drankje met thee, melk en ‘bubbels’.

Die bubbels zijn zwarte bolletjes gemaakt van gebakken tapiocazetmeel uit cassave. Ze smaken lichtzoet. De structuur is kleverig en je moet erop kauwen. De bubbels zitten onderin je drankje en als je drinkt, komen de balletjes een voor een omhoog door het rietje. Wu: “Veel mensen denken dat bubble tea heel zoet is, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Al zijn er natuurlijk wel zoete varianten.”

Jen’s Bing Jan Hanzenstraat 21

