Bij JD Sports in de Kalverstraat staan ze om drie uur ’s nachts in de rij voor exclusieve sneakers

Sport- en modeketen JD Sports opent zijn 25ste winkel in Nederland midden in de drukste winkelstraat van Amsterdam: de Kalverstraat. “In de Kalverstraat gebeurt zo veel en er zijn er zo veel klanten,” zegt assistent storemanager Imran Oekas (24). De winkel opende zijn deuren in november, maar kan nu pas klanten ontvangen. “Veel Amsterdammers wisten ook nog niet dat we open waren.”

JD Sports zit in het pand waar eerder Perry Sport was gevestigd. De schoenen worden tentoongesteld op blokken met blauw-witte ledlampen. Op de tweede verdieping is een wand met Adidasschoenen. Achter de schoenen hangen grote reclameschermen. “We hebben ons in deze winkel veel meer gefocust op licht en presentatie.”

Naast de vaste collectie sportartikelen, schoenen en streetfashion heeft JD Sports ook sneakerreleases van exclusieve schoenen. Oekas: “We hadden een paar weken geleden een Jordan 4, de Red Thunder (€90), waar mensen al vroeg voor in de rij stonden. De schoen was binnen een half uur uitverkocht.” Toen de winkel in november net zijn deuren opende, was er ook een sneakerrelease voor een andere Jordan: de Panda Low-Dunks (€110). Daarvoor stonden de eerste klanten om drie uur ’s nachts voor de winkel. “Dat was echt crazy.”

