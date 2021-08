Bij Jack’s BBQ Shack eet je zelf bedachte barbecuegerechten

Eigenaar Joseph Aminzadeh. Beeld Birgit Bijl

Licht hout, cactussen op de tafels en lampen gemaakt van bourbonflessen aan het plafond. Wie Jack’s BBQ Shack in de Raamstraat binnenkomt, ziet geen dertien-in-een-dozijn barbecuetent. Het heeft een Amerikaanse uitstraling, maar dan huiselijk.

Dat was precies wat eigenaar Joseph Aminzadeh (55) voor ogen had. Vlak voor de eerste coronagolf kocht hij het pand, met de bedoeling er een Midden-Oosters restaurant van te maken, met tapashapjes. Met chef Guillem Francis (35) werd een menu samengesteld. Tot corona in oktober roet in het eten gooide.

Aminzadeh dacht bij zichzelf: ik kan nu mijn hele staf ontslaan, of een bezorgservice beginnen. Aangezien het tapasidee zich niet zo goed leent voor bezorging, besloten hij en Francis het concept om te gooien. Het werd barbecue.

Alle barbecuegerechten zijn speciaal ontwikkeld door Francis. Het idee is dus dat je bij Jack’s eten bestelt dat je nergens anders kunt krijgen. Zoals Jack’s BBQ glazed spareribs (€19,50), maar ook geroosterde bloemkool (€15) met tahin en dukkah, een overblijfsel van de oorspronkelijke formule.

Na het thuisbezorgen, dat een succes bleek, is Aminzadeh blij om zijn gasten eindelijk te kunnen verwelkomen: “Mensen vertelden ons dat ons eten ze echt door de lockdown heen heeft geholpen. Die comfort feel was precies wat ik in gedachten had toen ik dit idee kreeg. Ik ben blij dat ik dat door kan zetten op locatie.”

Jack’s BBQ Shack Raamstraat 27

